Kürbisschnitzen in Freudenberg-Rauenberg und Wertheim

Gut vorbereitet für Halloween

Freudenberg 30.10.2023 - 12:41 Uhr 2 Min.

Ein gruseliger Kürbis gehört zu Halloween einfach dazu. Entsprechend waren die Kürbisschnitzaktionen in Rauenberg (Foto) und Wertheim sehr gut besucht. Für den richtigen Gruselkürbis sollte man das Aussehen des Gewächses beachten. So wird der Stiel zur Nase.

Im Pausenhof der Eichwald-Grundschule in Rauenberg kamen viele Familien aus dem Dorf und dem weiteren Umfeld zusammen. Organisiert wurde das Schnitzen vom Musikverein des Dorfs und dem Förderverein der Grundschule. Beide nutzen das Geld zur Unterstützung des Nachwuchses. Die Besucher konnten zudem verschiedene Instrumente des Musikvereins ausprobieren. Die 100 Kürbisse reichten nicht aus, so dass mancher sogar zu den selbst mitgebrachten Zucchini griff.

In Wertheim bot die Aktion Regenbogen im Rathausinnenhof wieder ihr traditionelles Kürbisschnitzen an. Dort fanden 350 gespendete Kürbisse ihre Schnitzer. Viele davon seien auch zum Bearbeiten mit nach Hause genommen worden, so Vorsitzender Michael Bannwarth. Außerdem gab es herbstliche Stärkung und die beliebte Tombola mit vielen Preisen. »Danke an alle Helfer auch für den Auf- und Abbau«, betonte Bannwarth. Dem Dank schlossen sich die Vereine in Rauenberg an.

Mario Eckert aus Boxtal wird an Halloween mit den Kindern durchs Dorf laufen. Sein Sohn Levin (9) verkündete, er werde sich als Sensenmann oder Skelett verkleiden. Geschnitzt hatte er für den Gruseltag einen Kürbis im Stil des Spiels Minecraft. Sein Bruder Linus sagte: »Ich werde mich als Kürbis verkleiden.« Während Levin mit Freunden im Dorf Süßes sammeln wird, wird Linus in einer kleineren Gruppe laufen, begleitet von Eltern.

Beim Kürbisschnitzen in Rauenberg waren auch Jugendliche und junge Erwachsene dabei. Jana (23) erklärte, sie werde mit Freunden in der Tenne in Ebenheid eine Halloweenparty feiern. »Dazu gehören etwas Verkleidung und Musik.« Als Kostüm habe sie sich für ein blutbeschmiertes T-Shirt entschieden. Beim Schnitzen setzte die junge Truppe auf Klassiker, aber auch ein Katzengesicht war dabei.

Bei einigen Familien kamen schnell vier oder mehr Kürbisse zusammen. Da halfen kreative Ideen. So kam beispielsweise ein Akkuschrauber mit aufgestecktem Rührstab zum Einsatz. Alexander Wald aus Boxtal wird ebenso mit seinen verkleideten Kindern Süßigkeiten sammeln gehen. »Wir gehen mit und haben das ein oder andere Bier dabei«, sagte er. Die Frauen der Gruppe würden sich etwas verkleiden, mit etwas Glitzer und Lichtern. »Wir Männer eher nicht.« Letztes Jahr sei man mit der Familie auf der öffentlichen Halloweenparty im Gemeindezentrum Boxtal gewesen. Diese gibt es in diesem Jahr nicht.

In Wertheim schnitzten unter anderem Jasmin (10) und Freundin Emma (9) Kürbisse. Sie werden beide als Hexen verkleidet durch die Stadt ziehen, um Süßes zu sammeln. »Das ist das einzige Kostüm, das ich gerade haben«, sagte Emma. Jasmin erklärte: »Ich mag Hexen, die sind eher gut als böse.« Emma meinte: »Hexen sind manchmal gut, manchmal nicht.« Entgegen dem Gruseltrend hatte sich Jasmin für einen freundlich schauenden Kürbis entschieden.

Halloween feiern wird auch die Jugend des Kanu-Clubs Wertheim. Für die Kinder dort gehört neben Gruselspeisen und Kostümen unbedingt Versteckspielen im Dunklen dazu.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Tipps zum Kürbisschnitzen Im Rahmen der Kürbisschnitzaktionen in Rauenberg haben wir Kindern und Erwachsenen über die Schulter geschaut und einige Tipps für den gelungenen Gruselkürbis aufgeschnappt: Als Material braucht man einen Filzstift zum Vorzeichnen, ein spitzes Messer und einen Löffel zum Aushöhlen. Schneller geht es mit einem Akkuschrauber mit aufgestecktem Rührstab einer Rührmaschine. Auch Schablonen helfen beim Schnitzen. Eine Familie nutzte ein spezielles Kürbisschnitzset mit verschiedenen Werkzeugen. Dieses sei für Kinder optimal. Außerdem könnten Geübte damit aufwendigere Design schnitzen. Solche Sets seien in Onlineshops bereits für 10 bis 15 Euro zu haben. Die Kürbisform selbst lässt sich nutzen, aus dem Stiel kann zum Beispiel eine Nase werden. Wichtig sind spitze Zähne und böse schauende Augen. Beim Gestalten des Munds ist es wichtig, erst die Zähne zu schnitzen und dann den Mund auszuschneiden, so dass die Zähne halten. Auch das Innere der Kürbisse kann Verwendung finden. Aus dem Fruchtfleisch von Speisekürbissen kann man viele schmackhafte Gerichte zubereiten, zum Beipiel eine Kürbissuppe. Auch die Kürbiskerne sind gesund. Das Innere von Zierkürbissen eignet sich nach den Erfahrungen einer Teilnehmerin zum Beispiel als Hühnerfutter. Aus großen Zucchinis lassen sich ebenso Gruselgesichter schnitzen. bdg