Günstig laden in der Region

Von Gunter Fritsch

23.08.2023 - 09:39 Uhr < 1 Min.

Eine Kreditkarte oder eine EC-Karte zum Abrechnen des geladenen Stroms hilft nicht weiter. Ein einheitliches Bezahlsystem an allen Ladesäulen sollte zum 1. Juli 2023 kommen. Dann hätten Anbieter auch ein Laden über EC-Karte oder Kreditkarte ermöglichen sollen. Dies ist um ein Jahr verschoben und so brauchen E-Autofahrer spezielle Ladekarten oder eben eine Lade-App auf ihrem Smartphone. Die App Ladeverbund+

vereinigt, wie der Name sagt, eine Vielzahl von vor allem fränkischen Stadtwerken, darunter auch die Werke Wertheim, und bietet allen Kunden von Stadtwerken ermäßigte Ladepreise an den Säulen in der Region.

Wermutstropfen: Das spontane Laden von Nichtkunden ist mit 85 Cent je Kilowattstunde am Schnellader im Verbundgebiet und auch für Kunden von Stadtwerken außerhalb ungleich teurer als bei anderen Anbietern. Darüber hinaus bietet die App eine Fülle von Einstellmöglichkeiten bei der Suche nach einer Ladesäule. Eine Ladeplanung für eine ausgewählte Route und das jeweilige Auto sucht man vergeblich - die braucht es beim nächsten Update.