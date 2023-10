Gruselfratzen zeigen sich beim ersten Sachsenhäuser Kürbisfest

Wertheim 16.10.2023

Gruselfratzen zeigen sich beim ersten Sachsenhäuser Kürbisfest. Foto: Michael Geringhoff

Für den Erstling ist es wirklich erfolgreich gelaufen, wenngleich der geplante Wettbewerb um den größten Kürbis hatte ausfallen müssen. »Wegen Null«, wie der Vorsitzende Bernd Weigand es sagte. Lediglich einer von der Größe eines Medizinballs ragte heraus - und das auch eher zufällig. Nächstes Jahr soll das besser werden, wobei die Sachsenhäuser beim Kürbisschnitzen schon jetzt Oberliga spielen. Gleich 60 tolle Kürbisgesichter haben um die ersten drei Plätze konkurriert, am Ende wurden vier Zusatzpreise vergeben, um der Pracht gerecht zu werden. »Sie sind alle richtig schön«, sagte die 15-jährige Co-Preisrichterin Tamica. »Die meisten Punkte vergebe ich für die Kreativität, super schwierig ist es trotzdem, wir sind von den Ergebnissen überwältigt«, schwärmte die Richterin Beatrix Sydlow (29). Die Schnitzerein lagen zwischen Gruselfratze, Witz und Kunst: Wer hatte den »Schrei« des Norwegers Edvard Munch zuvor je in Kürbisform gesehen? Und auch kulinarisch gab es fast alles rund um den Kürbis. Kürbissuppe und Kürbiskuchen bis zu Kürbis-Käse-Knöpfli. Das Fest hatte eine überzeugende Resonanz: »Und die Kinder freuen sich immer, wenn was los ist im Dorf«, so Sydlow am Ende. /Foto:

Ge/Foto: Michael Geringhoff