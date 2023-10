Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Grundsteuer: Reform könnte in Wertheim teuer werden

Privatleute höher belastet

Wertheim 18.10.2023 - 15:37 Uhr 1 Min.

Oberbürgermeister Markus Herrera-Torrez kündigte im Verwaltungs- und Finanzausschuss am Montag deshalb schon einmal vorsorglich an, dass man im Herbst 2024 »schwierige Entscheidungen, die keine Freude machen« werde treffen müssen. »Die Hebesätze werden insgesamt steigen müssen«, kündigte er an.

Viele Verschiebungen

Gerade in ländlichen Gebieten, zu denen auch die Große Kreisstadt gerechnet werde, werde es zu erheblichen Verschiebungen bei der Erhebung der Grundsteuer kommen, sagte Herrera-Torrez voraus. Grund dafür ist das baden-württembergische Erhebungsverfahren für die Grundsteuer. Es sieht vor, dass Gewerbeflächen niedriger und dafür Wohnbauflächen höher besteuert werden.

Weil aber gleichzeitig die Gesamteinnahmen der Stadt aus der Grundsteuer gleich hoch bleiben sollen, werden sich die Belastungen entsprechend verschieben.

Thomas Schilling, Abteilungsleiter Abgaben bei der Stadtverwaltung, erläuterte im Ausschuss die ab dem 1. Januar 2025 für das Land Baden-Württemberg geltende Grundsteuerreform und nannte einige Trends, die bereits jetzt absehbar seien.

So werde es dazu kommen, dass unbebaute Grundstücke stärker belastet werden. Zugleich seien die Personen im Vorteil, die kleinere Grundstücke mit einem hohen Maß an baulicher Nutzung besäßen. Auch sie würden entlastet. Grundstücke mit einem hohen Bodenrichtwert werden laut Schilling höher belastet als solche mit einem niedrigeren Bodenrichtwerte.

Spürbare Steigerung

In Wertheim gibt es nach Angaben von Schilling etwa 13.800 Grundstücke mit knapp 10.000 steuerpflichtigen Bürgern.

Im Ergebnis dürfte das dazu führen, dass gerade im ländlichen Raum für eine Vielzahl von zumeist mit Eigenheimen bebauten großen Grundstücken die Grundsteuer spürbar steigen dürfte. Eine Entwicklung, die Brigitte Kohout (SPD) Sorgen bereitet: Gerade in den Wertheimer Ortschaften lebten viele alte Menschen in Häusern auf entsprechend großen Grundstücken. Es dürfe nicht sein, dass diese dann, weil sie die Grundsteuer nicht mehr zahlen könnten, ihr Haus verkaufen müssten. Marlise Teickes (Grüne) Vorschlag, die höhere Belastung für Wohnflächen mit einem Aufschlag bei der Gewerbesteuer auszugleichen, hielt Herrera-Torrez für »nicht so einfach«.

Axel Wältz (CDU) war sich sicher, dass das Regelwerk vor Gericht landen werde, weil das »Leistungsfähigkeitsprinzip« des einzelnen Steuerzahlers nicht eingehalten werde und auch die Erhebung der Bodenrichtwerte angezweifelt werden dürfte. Zudem spiele bei der Erhebung der Immobilienwert keine Rolle, nannte Wältz das Gesetz »Mist«.

GUNTER FRITSCH