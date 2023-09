Die Ein­woh­ner des Dorfs be­grü­ß­en zwar, dass die Stadt Wert­heim ei­ne Stel­lung­nah­me in Sa­chen Wind­kraft­vor­rang­ge­bie­te an den Re­gio­nal­ver­band Heil­b­ronn-Fran­ken ab­ge­ben möch­te. Mit den von der Stadt­ver­wal­tung vor­ge­schla­ge­nen In­hal­ten ist man aber nicht ein­ver­stan­den. Dies wur­de in der Ort­schafts­rat­sit­zung am Di­ens­ta­g­a­bend im Mehr­zweck­ge­bäu­de des Dorfs deut­lich.