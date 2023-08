Großes Engagement in Beruf und Ehrenamt

Geburtstag: Der Wertheimer KFZ-Meister Michael Szabo wird 75 Jahre alt - Mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Wertheim 13.08.2023 - 06:00 Uhr 2 Min.

Michael Szabo mit sechs Jahren zusammen mit seiner Schwester Elisabeth. Michael Szabo wird am Sonntag 75 Jahre alt. Auch im Ruhestand ist er noch in seiner Firma aktiv.

Geboren wurde er am 13. August 1948 in Bonyhad in Ungarn. 1954 wurde er dort eingeschult. Im Oktober 1956 musste seine Familie fliehen. »Ursprünglich sollte ich nach Australien gehen, zur Patentante meiner Mutter, die Arbeitskräfte suchte«, berichtete Szabo. Es wurde dann jedoch Deutschland. »Für mich gibt es keine Zufälle«, sagte er. Mit seiner Familie flüchtete er über Österreich, weiter nach Zirndorf. »Das war der übliche Weg in den Westen.«

Da bereits Geschwister seiner Mutter in Wertheim lebten, kam er auch mit seiner Familie dort an, am 6. Januar 1957. Ab März ging Michael Szabo dann dort in die Volksschule, die er 1963 abschloss. Es folgte eine Lehre bei der Firma Dosch. 1966 schloss er diese zum Kraftfahrzeugmechaniker ab. Bei der Firma blieb er bis 1969, dann arbeitete er bei verschiedenen Autoherstellern und eignete sich Wissen an. 1972/73 legte er seine Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Würzburg ab.

1972 heiratete er seine Frau Brigitte aus Kreuzwertheim. Sohn Timo wurde 1976 geboren, Tochter Sina 1980. Heute gehören auch fünf Enkel zwischen zehn und 19 Jahren zur Familie. 1976 entschied Szabo, sich selbstständig zu machen. Dies erfolgte gemeinsam mit seiner Frau, die Steuergehilfin war, sowie seinem Bruder Johann. Seine Autowerkstatt war zuerst in der Vaitsgasse, danach in der Mühlenstraße nahe den heutigen Stadtwerken. Im Oktober 1990 sei man in den Neubau in Bestenheid umgezogen.

Seit 1978 ist Szabo KFZ-Innungsmitglied, seit 1995 war er stellvertretender Innungsmeister und seit 1998 Obermeister der Kraftfahrzeuginnung des Main-Tauber-Kreises. Dieses Amt hat er noch inne. 2016 ging er in seiner Firma offiziell in den Ruhestand. »Ich bin aber immer noch in der Firma, ich werde gebraucht«, sagte er. Seit 2005 ist er zudem Kreishandwerksmeister. Von 1989 bis 1999 war er Mitglied des Wertheimer Gemeinderat, zuerst für die SPD, dann für die Freien Bürger.

Seit 1989 besteht eine Partnerschaft zwischen Szentendre und seit 1992 zusätzlich mit Czobanka in Ungarn. Szabo setzt sich von Beginn an für diese Partnerschaft ein. Viele Menschen aus Czobanka hätten in Bestenheid gewohnt, erklärte er. Seine Hauptaufgaben bei der Partnerschaft seien die Kontaktpflege und die sprachliche Verbindung. »Wir waren oft dort zu Besuch.« Noch heute fahre er zwei bis drei Mal pro Jahr in seine alte Heimat.

»Partnerschaft bedeutet Kennenlernen der Kulturen und voneinander Lernen«, betonte er. Dieser Austausch sei wichtig. 2020 wurde Michael Szabo für sein vielfältiges großes ehrenamtliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. »Das war für mich sehr überraschend.« Seit 1957 ist er Mitglied im SV Wertheim und war auch viele Jahre aktiver Fußballer: »Bis zur ersten Amateurliga.«

Auch die berufliche Ausbildung liegt ihm am Herzen. Seit 1977 habe er jedes Jahr mindestens ein bis zwei Auszubildende gehabt. Seit 1982 ist er im Prüfungsausschuss und seit 1998 Prüfungsvorsitzender der KFZ-Innung. »Dieses Jahr das letzte Mal.«

In seiner Freizeit widmet er sich heute gerne seinem geerbten Weinberg im Kaffelstein, unternimmt Urlaubsfahrten im Wohnmobil, vor allem an die Ostsee, und macht Radtouren. Außerdem verbringt er gerne Zeit mit seinen Enkeln. Szabo wohnt heute mit Ehefrau in Eichel. Gefeiert wird mit der Familie. Außerdem wird es einen kleinen Empfang der Kreishandwerkerschaft geben.

