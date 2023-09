Großer Markt in Külsheim mit vielen Besuchern

Bilanz

Külsheim 11.09.2023 - 13:17 Uhr 1 Min.

Reger Besuch herrscht beim Großen Markt in Külsheim rund um den Dreischalenbrunnen.

Das Feuerwerk ist ein Kraftakt mit enorm viel Vorbereitung, und genauso ist es mit dem Markt selbst. Früher wurde das bunte Treiben vom Gewerbeverkehrsverein organisiert, heute liegt die Verantwortung komplett in den Händen der Stadtverwaltung. »Ein Riesenaufwand, über die Organisation des Zeltes, der Schau- und Aussteller, Bewirtung, Security bis zur Werbung«, meint Schreglmann.

Die Liste des Bürgermeisters ist lang. Seine Bilanz für den Großen Markt: »Die Mühe hat sich auch in diesem Jahr wieder gelohnt.« Aus Sicht des Stadtoberhauptes war es ein gelungener Markt in vielen Facetten - ein klein wenig habe er womöglich unter dem ungewöhnlich heißen Wetter gelitten, aber im Bierzelt und an den Ständen haben es immer ausreichend kühle Getränke gegeben, sagt Schreglmann. Überhaupt sei das Bierzelt mit Musik, Party und am Sonntag auch Weißwurst und politischem Frühschoppen neben dem Vergnügungspark viel besuchtes Zentrum des Marktes gewesen.

Wichtig auch: Der Markt ist friedlich verlaufen. Auch abseits des Festzeltes hatte der Große Markt der Stadt einiges zu bieten. Unter teils sengender Sonne drängten sich die Besucher durch die Innenstadt und über den Kinderflohmarkt. In der Stadthalle, im Alten Rathaus und beim Bürgernetzwerk gab es verschiedene Ausstellungen, Kinderschminken, Kaffee und Kuchen und mehr auch auf der Besuchermeile entlang der Hauptstraße. Dort lockte neben Puppen- und Traktorenausstellung auch ein Weindorf - insgesamt gab es viel zu sehen und zu erleben.

Außerdem machten einige mittelalterliche Schausteller, darunter ein Löffelschnitzer, bereits Lust auf das kommende Jahr: 2024 steht die »Burgkurzweyl zu Cullesheim« wieder auf dem Veranstaltungsprogramm der Stadt. Einen kleinen Eindruck von dem, was dort geboten wird, konnten sich die Besucher des Großen Marktes schon jetzt verschaffen.

Mitarbeit: Sabine Balleier

Michael Geringhoff