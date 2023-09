Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Würzburger Restaurator begutachtet Kunstwerke von privaten Besitzern

Großer Andrang beim Gemälde-Experten

Wertheim 25.09.2023 - 12:35 Uhr 1 Min.

Diplom-Restaurator Ulrich Pracher berät Gemälde-Besitzerin Ingeborg Gegenwarth. Sie hat ein Stillleben mit Blumen und Früchten mit ins Grafschaftsmuseum gebracht.

Für die Begutachtung hatte sich Georg Pracher zwei Stunden reserviert. In dieser Zeit nahm er die mitgebrachten Werke von zehn Kunstliebhabern unter die Lupe. Rund eine Viertelstunde pro Objekt hatte Pracher vorgesehen. Der professionelle Restaurator führt das Atelier AKR Pracher bereits in der dritten Generation. Für die konservatorische Betreuung von Kunstwerken steht das Atelier für kirchliche, aber auch staatliche Institutionen, Museen sowie private Sammler bundesweit zur Verfügung. Pracher berät individuell bei konservatorischer Fragestellung, Ankauf und Verkauf sowie bei der Sammlungspflege.

Sowohl das Grafschaftsmusum als auch das Museum Schlösschen im Hofgarten arbeiten seit vielen Jahren eng mit dem Restaurator zusammen. Für die Begutachtung hatte Georg Pracher einen UV-Strahler mitgebracht, mit dessen Hilfe er Harzfirnisse untersuchen und auch Übermalungen feststellen konnte.

Zur Begutachtung eines Gemäldes war auch Ingeborg Gegenwarth ins Grafschaftsmuseum gekommen. Sie hatte ein gerahmtes Bild mit bronziertem Zierrahmen dabei. Ihre Mutter bekam dieses Gemälde nach Kriegsende von ihrem Arbeitgeber zur Hochzeit geschenkt, ein Stillleben mit Blumen und Früchten. Georg Pracher verwies eingangs seiner Begutachtung darauf, dass auch die Rückseite der Bilder oft interessant sei. Tatsächlich befanden sich auch auf diesem Gemälde auf der Rückseite ein Stempel und ein handschriftlicher Vermerk. Der Gutachter schloss daraus, dass es sich womöglich um einen Zusammenschluss von Künstlern gehandelt haben könnte.

Der Diplom-Restaurator bezeichnete das Gemälde als typisch für das 20. Jahrhundert und ordnete es in etwa in die Zeit von 1950 ein. Aufgrund des dunklen Hintergrundes vermutete er, dass früher im Haushalt des Besitzers geraucht wurde. Signiert war das Gemälde mit dem Namen Lippert. Der Begutachter empfahl der Besitzerin eine Oberflächenreinigung, sah aber dafür nicht unbedingt eine dringende Notwendigkeit. Die Reinigungskosten würden sich dabei auf etwa 250 Euro belaufen. Aufgrund der Malqualität sei dies bestimmt ein geschätztes Geschenk gewesen, allerdings nicht unbedingt ein hochpreisiges Gemälde.

Als Empfehlung für die Besitzerin gab ihr der Restaurator einen Tipp: Alle Information zum Gemälde, also hier die Beschenkte und der Schenker sowie Jahreszahlen, die ihr bekannt sind, möge sie aufschreiben und diesen Zettel an der Rückseite des Bildes befestigen. Sollte das Bild an künftige Generationen weitergegeben werden, sind die Nachfahren womöglich über diese Notizen sehr dankbar.

Holger Watzka