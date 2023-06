DRK-Einrichtung in Wertheim stark ausgelastet

Große Nachfrage bei der Kurzzeitpflege

Wertheim 13.06.2023 - 15:47 Uhr 2 Min.

Schnell gut ausgelastet: Nina Fertig vom DRK-Kreisverband zeigt eines der Zimmer der Kurzzeitpflege im "Haus Reinhardshof". Die Pflegeeinrichtung des DRK ist seit Oktober 2022 in Betrieb. Die Rettungswache auf dem Wertheimer Reinhardshof soll bis September fertiggestellt werden.

»Die Nachfrage war und ist enorm«, sagt Reinhard Frank als Präsident des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim über die 30 Plätze in der Kurzzeitpflege, die schon kurz nach der Eröffnung im Oktober 2022 voll ausgelastet waren. Zusammen mit Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau und Einrichtungsleiterin Nina Fertig führt er am Montag im Rahmen eines Pressetermins durch das Gebäude. Im großen Gemeinschaftsraum nehmen die Bewohner die Mahlzeiten ein, nebenan haben sie Gelegenheit zur Geselligkeit. Und vom zentralen, verglasten Zimmer hat das Pflegepersonal alles im Blick. Am Sonntag, 18. Juni, soll es zwischen 10 und 16 Uhr einen Tag der offenen Tür geben.

Angehörige entlasten

Kurzzeitpflegeplätze sind gefragt: Krankenhauspatienten nach der Entlassung, die nicht sofort wieder allein in den eigenen vier Wänden leben können. Oder Pflegebedürftige, deren Angehörige in den Urlaub fahren und die währenddessen in der Einrichtung betreut werden müssen. Aus den umliegenden Krankenhäusern ist die Nachfrage nach solchen Plätzen groß. Es gibt sie zwar auch in anderen Einrichtungen, allerdings nur vereinzelt. Und sie werden wegen des hohen Bedarfs an vollstationärer Pflege oft zu Langzeitplätzen. »Außerdem kommen Menschen zu uns, wenn sich das Krankheitsbild massiv verschlechtert hat und die Pflege daheim nicht mehr ausreicht«, erklärt Fertig. Manchmal werde es durch die Kurzzeitpflege wieder besser. Manchmal sei eine dauerhafte Pflegebedürftigkeit da. »Wir sind dann die Überbrückung, bis die Dauerpflege da ist.«

Genau bei diesen Fällen setzt das »Haus Reinhardshof« an, das als solitäre Kurzzeitpflege zu den ersten derartigen Einrichtungen in Baden-Württemberg gehört und deshalb vom Land mit 1,5 Millionen Euro gefördert wurde. Insgesamt hat der Bau mit angeschlossenen 15 Tagespflegeplätzen um die vier Millionen Euro gekostet. 30 Mitarbeiter sind in der Einrichtung beschäftigt, von der Vollzeitkraft bis zu geringfügig Beschäftigten, erklärt Nina Fertig.

Bis zu drei Monate Aufenthalt

Man liege bei der Auslastung immer über den 70 Prozent, die vom Kostenträger gefordert würden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei drei oder vier Wochen. »Oft geht es dann in die Reha weiter«, sagt Fertig. Und: Nach maximal drei Monaten müssen die Menschen aus der Kurzzeitpflege wieder ausziehen. »Ansonsten wäre es ein Dauerpflegeplatz, und dafür haben wir keine Zulassung.«

15 Plätze an fünf Tagen

Vor dem Bau des Pflegezentrums sei man in Wertheim als sozialer Träger ziemlich unbekannt gewesen, sagt Reinhard Frank. »Wir waren in dem Bereich die Nobodys«, erklärt er. Das habe sich geändert. Aber es gibt einen Wermutstropfen: »Die Tagespflege kämpft noch ein bisschen«, sagt Frank. Dort stehen an fünf Tagen pro Woche 15 Plätze zur Verfügung, die aber bei weitem noch nicht ausgebucht sind.

Zur prozentualen Auslastung wollen weder Frank noch Geschäftsführerin Grau etwas sagen, »es ist aber noch Luft nach oben«, erklärt Grau nur. In Wertheim gibt es weitere, schon länger etablierte Anbieter von Tagespflege. Sei von Rotem Kreuz die Rede, würden viele Bürger nur an Blaulicht und medizinische Hilfe denken, doch das DRK leiste viel mehr, erklärt Grau, die seit sieben Jahren Kreisgeschäftsführerin ist: Dazu gehören neben dem Rettungsdienst beispielsweise der Migrationsdienst und Suchdienst, Hausnotrufe, der Ehrenamtsbereich mit den beiden Kleiderläden in Wertheim und Tauberbischofsheim oder die 19 Ortsvereine.

Eine wichtige Rolle für das DRK wird auch der Komplex spielen, der gerade nur einen Steinwurf vom Pflegezentrum entfernt entsteht und für den im Mai 2022 der erste Spatenstich gesetzt wurde: Die neue Rettungswache für Wertheim wird nicht nur Fahrzeughallen und Unterkünfte für die Mitarbeiter enthalten, sondern auch Schulungsräume für die DRK-Ehrenamtlichen. Gerade läuft der Innenausbau. Als eigenes Gebäude entsteht außerdem der von Ehrenamtlichen getragene Kleiderladen. Im September soll alles fertiggestellt sein. Die Rettungswache soll im Oktober den Betrieb aufnehmen.

MATTHIAS SCHÄTTE