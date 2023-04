Rauenberger Heimathof: Große Musik auf dem kleinen Dorf

Künstler aus ganz Deutschland und darüber hinaus

Freudenberg 24.04.2023

Neben Künstlern aus ganz Deutschland und darüber hinaus sind auf dem Heimathof auch regionale Musiker wie Michael Korn und Svenja Zipprich zu hören.

"Wir hören selbst gerne Musik und gehen auf Konzerte", erklärt Madeleine Weis vom Heimathof. "Außerdem mögen wir es, weniger bekannte Musiker und die Menschen dahinter kennenzulernen", beschreibt sie die Idee. Von Anfang an verzichteten sie auf feste Eintrittsgelder. Stattdessen geht bei den Konzerten der Hut herum. So könnten die Gäste Musiker kennenlernen und selbst darüber entscheiden, was sie bezahlen wollen: "Musik ist so für jeden zugänglich, unabhängig vom Einkommen, da jeder geben kann, was er möchte und kann."

Die Betreiber des Hofs wollen regionale Künstler und musikalische Gäste von außerhalb ins Dorf holen. Letztere kamen bisher aus ganz Deutschland, aber auch schon aus Dänemark und Irland. Ein Vorteil gegenüber großen Konzerten sei der intensive Kontakt der Musiker mit den Gästen und den Hofinhabern: "Es ist viel persönlicher." Man wolle Kultur zu den Menschen vor Ort bringen. "Veranstaltungen müssen nicht zwangsläufig in großen Städten stattfinden", sagt Weis. Etwa 30 bis 50 Gäste kämen etwa zur Hörbar - aus Rauenberg, aber auch von außerhalb.

Das Duo Nordic Sunset (Angela Kühl und Dedl Klemmt) aus Norderstedt in Schleswig-Holstein spielte bereits mehrfach bei der Hörbar. Die beiden sind dort auch 2023 wieder zu Gast. "Für uns ist das ein Heimspiel", sagt Klemmt im Telefoninterview. Sie spielten häufiger auf solchen familiären Bühnen. Dort habe man ein persönliches Verhältnis zu den Veranstaltern: "Man kommt zu Freunden." Im Dorf habe man das Gefühl, man habe Familienanschluss und lande schneller in den Herzen der Menschen.

Sie spielten zu 80 Prozent für Hutgage, sagt Klemmt. Diese biete eine Chance für unbekanntere Gruppen: "Wir haben so mehr Publikum als bei Auftritten mit Eintritt." Wenn man als Musiker mit dem Hut herumgehe, habe man oft mehr Einnahmen: "Die positiven Erfahrungen mit der Hutgage überwiegen. Die Leute kennen die Bedeutung der Kleinkunst und unterstützen die Künstler."

Neben der Hörbar gibt es zum Beispiel bei den Märkten auf dem Heimathof Musik. Weis erklärt, man versuche immer wieder etwas Neues. So gab es am Sonntag erstmals ein musikalisches Café mit Musiker und Musiklehrer Michael Korn und einiger seiner Schüler. Zum weiteren Kulturprogramm des Hofs gehören etwa kulinarische Angebote, Lesungen, Vorträge sowie die Filmpremiere des regionalen Kinderfilmprojekts "Die Sternendetektive".

Wichtig sei es, bei Kulturangeboten auf dem Land geduldig zu sein: Es müsse sich erst herumsprechen. Zudem müsse man immer Neues ausprobieren und hinter dem Konzept stehen, sagt Weis.

Auch Rauenbergs Ortsvorsteher Siegbert Weis findet es wichtig, Kultur ins Dorf zu bringen: "Musik und Gesang bringen Leute zusammen." Zudem brächten die Veranstaltungen Leute nach Rauenberg, die das Dorf sonst wohl nicht besucht hätten.

Hintergrund: Musik-Programm des Heimathofs 2023 Die Konzerte auf dem Heimathof sind alle eintrittsfrei. Stattdessen geht der Hut herum. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. In den Pausen bleibt Zeit für Gespräche. Folgende Auftritte sind für dieses Jahr noch in der Hörbar geplant: 29. April: Nordic Sunset aus Norderstedt (Musik aus dem Norden Deutschlands und darüber hinaus). 17. Juni: Kern Brothers aus Wörth am Main beim Sommerfest auf dem Hof (drei Brüder mit Gute-Laune-Garantie). 1. Juli: Marvin Scondo aus Aschaffenburg (Gitarre und Gesang, zwischen Indie-Folk, Soul und Blues). 15. September: Twins of June aus Dänemark (zwei Zwillingsbrüder präsentieren Folk). 30. September: Patrick Fischer und Band aus dem Odenwald auf dem Markt Allerhand zu Erntedank (Pop und Rock mit Gesang, Gitarre und Piano). 25. November: Breakaway Paradise aus Wertheim, in Verbindung mit dem Markt Advent in der Scheune (die zweiten Lokalmatadore des Jahres präsentieren Rock und Pop).