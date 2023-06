Große Emotionen und Erinnerungen an vergangene Zeiten im Grafschaftsmuseum Wertheim

Sonderausstellung: "Faszination Flechtwerk" eröffnet

Wertheim 18.06.2023 - 12:42 Uhr 2 Min.

Kuratorin Ursula Wehner zeigt den Flechtwerkgestalterinnen Elke Hegmann und Monika Engelhardt (von links) einen unvollendeten Korb aus einer Ausstellung von vor knapp 40 Jahren. Ein geflochtener Bienenkorb mit Foto vom einstigen Innenleben. Ein Loch in der geflochtenen Sitzfläche - Abnutzung oder Gebrauch als Toilettenstuhl? Aus Haaren geflochtene Armbänder.

Sie bescheinigte Kuratorin Ursula Wehner Herzblut und Leidenschaft. Große Emotionen, schöne Erinnerungen an vergangene Zeiten hätten viele Ausstellungsstücke bei ihr ausgelöst, wie Nitschel bekannte. Das Thema komme genau zur richtigen Zeit, denn langlebige, nachhaltige Materialien seien wieder gefragt.

Das unterstrich auch Monika Engelhardt, Stellvertreterin des Bundesinnungsmeisters des Bundesinnungsverbands der Korb- und Flechtwerkgestalter, die bei Workshops und Vorführungen im Einsatz sein wird. In ihrem Grußwort wies sie darauf hin, dass das Flechthandwerk 2016 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. Was viele nicht wussten: Flechten ist eine Zunft und bis heute ein Ausbildungsberuf. Es gehe um reine Handarbeit, Materialien würden verbunden durch Biegen und Winden. Ein Werkstück entstehe durch Kraft und Geschicklichkeit. Nachhaltigkeit sei für sie und ihre Zunft kein Trend, sondern Teil ihrer Identität, wie Engelhardt versicherte. Dauerhaft Werte zu erschaffen oder zu erhalten sei ihr Anliegen. Dass das Grafschaftsmuseum die Faszination Flechten mit der Sonderausstellung würdigt freut sie und ihre Kollegin Elke Hegmann, die auch mit Workshops und Vorführungen dabei ist, ganz besonders.

Uraltes Handwerk

In ihrer Einführung zur Ausstellung wies Kuratorin Ursula Wehner darauf hin, dass Flechten bereits zehn- bis viertausend Jahre vor unserer Zeitrechnung in Mitteleuropa datiert wird. Siebe, Hüte, Körbe oder Matten sind beispielsweise erhalten. Was es mit den "Hutzelreusen" auf sich hat, gab sie den Besuchern als Suchaufgabe mit auf den Weg, die "Kötzen" beleuchtete Wehner vorab und zitierte aus einem Aufsatz des Geschichtsforschers Martin Brückner von 1856. Sie wurden auf dem Rücken getragen und waren dem "Weib" vorbehalten, wobei "Weib" nicht als abfällig, sondern als respektvoll galt. Männer transportierten Lasten wohl eher auf Karren.

Museumsleiterin Stefanie Arz betonte abschließend, dass Ursula Wehner die Magazine des Museums sehr genau kenne und wieder eine große Ausstellung auf die Beine gestellt hätte. Eine Eigenproduktion sei etwas ganz Besonderes und nicht selbstverständlich, versicherte Arz unter großem Applaus der Besucher.

"Das hatten wir auch!", "So sah mein Kinderwagen aus!", "Genau den Hut hatte meine Oma.", "Diese Stühle stehen bei uns im Esszimmer." - Die Besucher kamen aus dem Staunen nicht heraus, was da alles in der Ausstellung gezeigt wird. Schmuck und Uhrketten aus Haaren geflochten kannten viele noch gar nicht. Die Gegenstände sind nach Material oder Verwendung gruppiert und in verschiedenen Räumen sehr anschaulich präsentiert. Einen Mitmachraum für jüngere Besucher mit der Möglichkeit zum Papierflechten gibt es auch. Immer wieder bekommt man interessante Infos, kleine Videos, Bilder und Zeichnungen, die Gebrauch und Herkunft erläutern. Eine gelungene Ausstellung für Alt und Jung, die hoffentlich bis zum Februar 2024 viele Besucher anziehen wird.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund Hintergrund Die Sonderausstellung "Faszination Flechtwerk - von Hutzelreuse, Hut und Kötze" ist noch bis zum 04. Februar 2024 im Wertheimer Grafschaftsmuseum zu sehen. Führungen durch die Ausstellung, Workshops zu Korbflechten für Erwachsene und Kinder, Flechten von Freundschaftsbändern, Vorführungen zu Stuhlflechten, Flechtfrisuren, Korbflechten und Strohmarketerie runden das Programm ab. Das Museum in der Rathausgasse ist geöffnet: Dienstag bis Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr und 14.30 - 16.30 Uhr; Samstag: 14.30 - 16.30 Uhr; Sonn- und Feiertage: 14.00 - 17.00 Uhr. Der Besuch der Ausstellung ist barrierefrei möglich. Weitere Infos und Termine über die Website: www.grafschaftsmuseum.de