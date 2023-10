Größter Messe-Umzug in der Geschichte Wertheims

Mehr als 1600 Menschen mit 55 Gruppen und Wagen

Wertheim 01.10.2023 - 12:47 Uhr 2 Min.

Die Fränkischen Herolde aus Höhefeld voran zieht der Jubiläumszug über den Wertheimer Marktplatz. Foto: Michael Geringhoff

So bei Margarethe Schmidt. Die 63-jährige Freudenberger Stadträtin sitzt mit einem rosafarbenen Hut gegenüber dem Wertheimer Rathaus in der Sonne. Hier startet der Zug - allerdings erst in gut eineinhalb Stunden. Schmidt und Freunde haben sich die Bank gesichert, sie sei in einem Alter, da man beginne, Komfort zu schätzen, sagt sie, außerdem gehe es um die bestmögliche Aussicht auf den Zug. Der Wichtigste im Zug ist ihr Enkel Julius, der ist Reicholzheimer Kinder-Faschingsprinz, es sei wichtig, ihn zu erwähnen, sagt Schmidt.

Stärkste Gruppe

Überhaupt Reicholzheim. Mit auf der Bank sitzt die energische VdK-Vorsitzende und Lokalpatriotin Lilo Jaksch: »Über 70 Reicholzheimer sind dabei, wir sind die stärkste Gruppe im Zug«. Auch der Wertheimer Marktplatz ist lange vor dem Umzugsstart schon voll von Wartenden. Viele sprechen darüber, dass sie nach drei Jahren dieses Mal unbedingt dabei sein wollen - und das Wetter tut das Seinige dazu.

Mit 750 Teilnehmern gerechnet

»Kaiserwetter« heißt es später von der kleinen Bühne auf dem Marktplatz, wo der Oberbürgermeister die besten Schützen auszeichnen und den Umzug loben wird. Der ist nämlich noch einmal erheblich größer ausgefallen als erwartet. 55 Gruppen und Wagen formieren sich zu einem Zug von 1600 Menschen - so viele waren es noch nie. Die Messeplaner um Marktmeister Patrick Grän waren bei der offiziellen Präsentation des Messeprogramms noch vorsichtig von lediglich 750 Teilnehmern ausgegangen.

Traditionell kennt der Umzug zwei besondere Ereignisse, nämlich die Auslobung des besten Schützen - deren Frei- und Festschießen ist die historische Basis der Michaelismesse - und natürlich das Verlesen der Urkunde. Im Programm heißt es, ein Herold werde das erledigen, später zeigt sich, dass es mit Megan-Lee Barrett eine Heroldin geworden ist. Vielleicht aus Gendergesichtspunkten, aber auch, weil sie mit Titus das mit Abstand beeindruckendste Pferd reitet. Eigentlich heißt er Terrano Vulkan, ist von edlem Geblüt und etwas nervös, als seine Reiterin jene Urkunde verliest, die bestätigt, dass der Stadt das besondere Marktrecht im Jahr 1822 »höherenortes« verliehen worden war. Ein Geheimnis bis zum Schluss ist immer auch der Ausgang des Messeschießens der Schützen. Die Plätze zwei und drei (Wilhelm Harte und Kurt Reubold 620 und 650 Ringe) lagen nah beisammen, aber der Dörlesberger Otto Hieser lag meilenweit vorn und ist mit 850 Zählern der Stadtschützenkönig der Jubiläumsmesse.

Und noch etwas Bemerkenswertes zur Eröffnung mit dem Bieranstich in der Main-Tauber-Halle: Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez braucht da kein Seminar. Ihm reichte der eine gezielte Schlag - der »Nachschlag« war regelrecht ein klein bisschen pro forma. Herrera Torrez' Wunsch: »Fröhlich und friedlich« soll die Jubiläumsmesse verlaufen.

MICHAEL GERINGHOFF