Zur Si­cher­heit der Bür­ger und zur Be­kämp­fung von Straf­ta­ten ar­bei­ten die Po­li­zei­be­hör­den über Lan­des­g­ren­zen hin­weg zu­sam­men. Auch bei uns in der Grenz­re­gi­on zwi­schen Bay­ern und Ba­den-Würt­tem­berg ge­hört die Zu­sam­men­ar­beit der Po­li­zei­be­hör­den aus bei­den Bun­des­län­dern zum All­tag. Dies zeig­te sich auch am sechs­ten län­der­über­g­rei­fen­den Si­cher­heits­tag am Mitt­woch.