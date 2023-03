"Greift zu, schlagt tot!"

Hintergrund: Besetzung der Brockes-Passion

Bei der Aufführung der Brockes-Passion von Händel am Palmsonntag, 2. April, um 17 Uhr in der Stiftskirche Wertheim sind dabei: Sonja Miranda-Martinez (Sopran), Bianca Schütz (Alt), Christian Havel (Tenor), Sven Fürst (Bass) sowie der Chor der Stiftskirche Wertheim unter Leitung von Carsten Wiedemann-Hohl. Karten sind ab sofort bei der Buchhandlung Schöningh in der Wertheimer Eichelgasse erhältlich.