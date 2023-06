Graue Stelen aus Plastik für Wertheimer Friedhöfe

Das Ding hat Po­ten­zial zum Auf­re­ger - erst in Bet­tin­gen und dem­nächst wohl auf so ziem­lich je­dem Wert­hei­mer Fried­hof. Es geht um Ste­len aus grau­em Re­cy­c­ling­kunst­stoff, an de­nen bei Ur­nen­gräb­ern die Na­men der Be­stat­te­ten be­fes­tigt wer­den sol­len. Ge­dacht sind sie als In­te­rims­lö­sung, al­ler­dings von durch­aus ei­ni­ger Dau­er. An den Ste­len ent­zün­de­te sich am Mitt­woch im Bet­tin­ger Ort­schafts­rat ei­ne Dis­kus­si­on.