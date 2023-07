Neue Bausteine über den Werdegang der Reformation in Stadt und Grafschaft Wertheim

Gräflicher Hof zahlte evangelische Prediger

Wertheim 12.07.2023

Blick in die Wertheimer Stiftskirche. Schon 1518 begannen die Lehren der Reformation dort Gehör zu finden. Im Rechenbuch eines Amtsmanns für die Jahre 1524 bis 1528 ist die kirchliche Erneuerungsbewegung für Wertheim nun besser nachvollziehbar.

Das Rechnungsbuch des Amtmanns gliedert sich mit Ausgaben und Einnahmen in zwei Teile, wovon ersterer wohl erhalten, letzterer infolge schwerer Feuchtigkeitsschäden nur noch fragmentarisch vorhanden ist. Unter den rund 1100 Positionen der Ausgabenseite findet sich auch eine erfreuliche Anzahl an Belegstellen, die geeignet sind, Einzelheiten des Reformationsvorgangs weiter aufzuhellen.

Bekannt ist aus dem Jahr 1522 die Erklärung Graf Georgs II., den von Luther erbetenen ersten Prediger der neuen Lehre - dies war Dr. Jakob Strauß - aus seiner eigenen Kasse zu besolden. Das ist, wie sich jetzt zeigt, kein Einzelfall geblieben. Es sollte vielmehr zur Regel werden. In dem vorliegenden Rechenbuch des Eberhard Hund findet sich eine Fülle von Gehaltszahlungen nicht nur an die in der Stadt tätigen Geistlichen, sondern auch an eine ganze Reihe von Landpfarrern. Die evangelischen Prediger der ersten Zeit wurden demnach vorwiegend vom gräflichen Hof besoldet.

Allerdings setzen die einschlägigen Belege erst mit Jahresbeginn 1526 ein. Franz Kolb, der zweite evangelische Geistliche, der 1523/24 in Wertheim amtierte, war offensichtlich noch aus der hergebrachten Pfarrpfründe besoldet. Das 1524 einsetzende Rechenbuch hatte daher kein Gehalt für ihn auszuweisen. Dass für 1525 keine Belege vorliegen, hängt zweifellos mit den Turbulenzen des Bauernkriegs zusammen, die das Reformationswerk ausbremsten. Kaum dass sich die Lage beruhigt hatte, nahm der Graf die Kirchenreform erneut in die Hand, nicht nur in der Stadt, sondern jetzt auch in den Grafschaftsorten.

In Wertheim selbst war 1525/26, wie der Autor Erich Langguth selbst 2012 nachweisen konnte, Johann Beger, auch »Steinle« genannt, als Prediger tätig. Das Rechenbuch zeigt, dass auch »her hans« aus der gräflichen Kasse besoldet worden ist - und zwar über neun Monate hinweg mit jeweils 10 bis 15 Gulden vom 13. Januar bis 3. Oktober 1526. Am 9. Mai erfolgte die Zahlung nach Frankfurt, als er »krank daselbst lag«. Seine letzte hiesige Zahlung erhielt er am 3. Oktober, als er »wider aus Nurnbergk kame«. Eine Restzahlung für ihn ging am 31. Oktober 1526 nach Schweinberg, wohin ihn der Graf als Pfarrer versetzt hatte.

Den Nachfolger Johann Eberlin von Günzburg erwähnt das Rechenbuch zunächst als Pfarrer in Remlingen mit drei Belegen vom 28. Februar bis 5. Juli 1526; im letzten ist er ausdrücklich als »Doctor« bezeichnet. Vom 25. November an erhält er die regelmäßige Besoldung für Wertheim, wobei er zunächst nur als Prediger, ab 22. März 1527 als Pfarrherr geführt wird. Bereits Ende Januar war für ihn nicht nur ein neuer Chorrock, sondern auch die Beschaffung von Fenstern und Stühlen in der Schule vergütet worden. Sein Gehalt betrug vierteljährlich 25 Gulden. Die letzte Zahlung ist für 1. September 1528 vermerkt. Mit Ende des Jahres schließt das Rechenbuch.

Der als mitamtierender Geistlicher bislang nur unscharf zu fassende Johann Kembach - als Lutheraner aus Hammelburg vertrieben - erhält am 30. März 1527 eine Schlusszahlung von 15 Gulden mit der Bemerkung »der ein zytt langk caplane zu Werthem gewest«. Für die Neubestellung eines Nachfolgers erhält Eberlin am 23. Juli 1527 Vergütung. Es handelt sich um den seither unbekannten Paulus Holl, der sich mit einem vierteljährlichen Gehalt von sechseinhalb Gulden jetzt als Kaplan bis Mitte August 1528 belegen lässt. Der gleichzeitig mit Holl eingeführte Schulmeister Veit Nicht erhält laut Rechenbuch einen Quartalssold von zehn Gulden bis 23. März 1528.

Aus den Landorten liegt die erste Nachricht für Andreas Hoffrichter zum 1. Oktober 1527 als Pfarrer von Remlingen vor. Hier wird bestätigt, dass dieser, im Frühsommer 1527 als Prior des Augustinerklosters Münnerstadt geflüchtet, nur kurzzeitig Uettingen als erste Pfarrstelle versehen hat. Bis in den August 1528 wird er in Remlingen besoldet. Gleiches gilt für Johann Huchper in Lengfurt, wo er jetzt seit 4. Oktober 1527 als Pfarrer belegt ist, ein Jahr früher, als bisher bekannt.

Für Nassig lagen bis dato keine verlässlichen Angaben über den Beginn der Reformation vor. Nun ist für 10. Dezember 1527 als erster lutherischer Geistliche der aus dem Schwäbischen verjagte Jacob Yedler bezeugt. Allerdings finden wir ihn bereits vor dem 21. Januar 1528 nach Reicholzheim versetzt. In Nassig wird als sein Nachfolger Valentin Krauß zum 15. Februar 1528 fassbar, ein seither gänzlich unbekannter Geistlicher.

In Schweinberg ist der aus Wertheim versetzte Johann Beger (Steinle) bereits am 23. März 1528 durch Jörg Rößler abgelöst, dessen Besoldung ebenfalls bis in den August zu verfolgen ist. 1530 wurde er Kaplan in Wertheim. Uettingen, das 1527 kurzzeitig von Andreas Hoffrichter betreut worden war, weist erstmals am 31. Januar 1528 Linhart Knotzel (Knetzel) als lutherischen Pfarrer aus, der danach Niklashausen und anschließend Remlingen bis zu seinem Tod 1536 versehen hat. Seine Witwe heiratete 1540 Peter Hünerbüler, den wir als langjährigen Pfarrer von Marktheidenfeld (1530-1557) kennen.

Hünerbülers vorheriger Lebensgang seit Austritt aus einem Kloster wirft viele Fragen auf. So bleiben merkwürdig auch drei Belegstellen im Rechenbuch, die drei Soldzahlungen an ihn (24. Dezember 1525, 8. Februar 1526 und 10. März 1527) ausweisen, ohne jeglichen Hinweis auf seine Stellung oder Tätigkeit. Gesichert ist, dass er irgendwelche Dienste für den Grafen verrichtete. Man darf gespannt sein, ob sich darüber noch eine archivalische Nachricht findet. Dem Rechenbuch des Amtmanns Eberhart Hund jedenfalls ist eine wertvolle Zahl neuer Bausteine über den Werdegang der Reformation in Stadt und Grafschaft zu verdanken.

Erich Langguth