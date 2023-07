Gottes Segen für Bestenheider Jubelkonfirmanden

Evangelische Kirche: Gottesdienst für 19 Männer und Frauen - Seit Jahrzehnten mit Gemeindeschiff unterwegs

Wertheim 04.07.2023

Die Predigt stand unter dem Motto: »Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt.« Bei der Konfirmation hätten die Jubilarinnen und Jubilare auf diesem quasi als Matrosen angeheuert, sagte Pfarrerin Sophia Weber. Damals habe noch niemand gewusst, wohin die Reise gehen würde. Nun seien sie schon lange damit unterwegs durch ruhige und stürmische Zeiten. Dass Gott in Sturm und Wind, aber auch bei Sonnenschein mit auf dem Schiff ist, hätten die Jubilarinnen und Jubilare in ihrem Leben immer wieder erfahren können, so die Pfarrerin in ihrer Predigt.

Nach dem gemeinsamen Glaubensbekenntnis wurden die Konfirmationssprüche verlesen und jeder einzeln gesegnet. Im Anschluss wurde gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Musikalisch wurde der Gottesdienst von Frieder Dosch begleitet, der ebenfalls zu den Jubilaren gehörte. Da Walter Link und Elsbet Rödlmeier aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Kirche kommen konnten, überreichte ihnen die Pfarrerin die Urkunde danach und sprach ihnen den Segen zu.

Ihr Konfirmationsjubiläum feierten folgende Personen:

Goldene Konfirmation (50 Jahre): Susanne Burger, Gabriele Hartleb, Inge Kipf, Valentina Gleich und Monika Schnepper.

Diamantene Konfirmation (60 Jahre): Erna Neb, Margot Lutz, Christel Scheurich, Walter Scheurich, Marlene Schuon und Ludwig Oberdorf.

Eiserne Konfirmation (65 Jahre): Elsbeth Flicker, Waltraud Strauß, Gisela Christof und Ursula Griner.

Gnadenkonfirmation (70 Jahre): Frieder Dosch und Margot Wittenberg.

Eichen-Konfirmation: (80 Jahre): Walter Landeck, Walter Link und Elsbet Rödlmeier.

