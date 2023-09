Festbierprobe Wertheim: Goldgelb und mit 5,6 PS unter der Haube

Michaelismesse startet neu

Schmeckt? Schmeckt! Albrecht Behringer, Roland Treu, Markus Herrera Torrez, Florian Saggau, Kurt Walz und der Wertheimer Marktmeister Patrick Grän (von links) stoßen auf eine gute Messe an. Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez macht zur Festbierprobe der Michaelismesse den Haudrauf. Rechts Braumeister Florian Saggau.

Also auf zur Festbierprobe ins Gasthaus Ochsen am Marktplatz. Es ist die erste seit 2019, danach war - coronabedingt - Zwangspause. Vier Jahre später ist alles wie immer, aber nur fast.

Zwei beherzte Hiebe

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hat zum Beispiel die Scheu abgelegt: Im September 2019 war er noch frischgebackener Wertheimer OB, der Fassanstich mit dreieinhalb Schlägen war dabei fast schon Arbeit. An diesem Mittwochabend langen nach rumpelnden Reimen zwei beherzte Hiebe, dann strömt der goldgelbe Gerstensaft in die Krüge von Stadträten, Ortsvorstehern, den Vorsitzenden der Stadtteilbeiräte, den Vertretern der Blaulicht-Organisationen und anderer geladener Gäste wie der Schützengesellschaft oder Marktmeister Patrick Grän. Zum Flüssigen gibt es Festes in Form von Braten, Eierknöpfle und Gemüse. In Sachen Fass-Anschlagen hat der OB mittlerweile Routine, auch der Daumen gerät nicht mehr zwischen Hammer und Hahn.

Die Brauerei ist dieses Mal ohne ihre Geschäftsführer Christoph Ebers und Moritz Bauer da, dafür unter anderem mit Prokurist Albrecht Behringer, "der Erbsenzähler der Brauerei", wie er selbst sagt: "Wir freuen uns, wieder Lieferant sein zu dürfen". Und das nun auch für die nächsten Jahre. Seit 1991 kommt das Bier aus Distelhausen.

10,50 Euro für die Maß

13,6 Prozent Stammwürze sind es heuer, 5,6 Volumenprozent Alkohol, sagt Braumeister Florian Saggau, der in Distelhausen das Bier Ende Juli mit der Wertheimer Schützengesellschaft rund um Oberschützenmeister Roland Treu eingebraut hat. Gut trinkbar muss es sein, sagt Saggau. Nach der ersten Maß muss die Lust auf weitere automatisch kommen. Deshalb: Bloß keine Experimente. Die Maß bei der Messe, die am 30. September beginnt, wird 10,50 Euro kosten.

"Wir gucken heute raus, bestes Herbstwetter. Wenn es so bleibt, dann wird es eine großartige Messe", ist Herrera Torrez überzeugt. Und: Ohne die Schützengesellschaft würde es ein Traditionsfest wie die Michaelismesse nicht geben. Eine andere Institution ist vor der Festbierprobe zu Grabe getragen worden: Der Messeausschuss des Gemeinderats hatte - in guter Tradition auch zum Finale nichtöffentlich - getagt, die Mitglieder über das Messeprogramm informiert und verabschiedet. Das Gremium wird künftig in den Verwaltungsausschuss integriert.

Was sich wohl nie ändern wird ist der Schlachtruf, der auch zum 200. Geburtstag angestimmt wird und gute Stimmung quasi zur Pflicht macht: "Wie wird die Mess'?" - "Gut wird die Mess'!"

Matthias Schätte

Hintergrund: Stadt korrigiert Öffnungszeiten Bei den im Rahmen des Pressegesprächs zur Michaelismesse veröffentlichten Öffnungszeiten von Vergnügungspark, Festhalle und Marktständen gibt es Änderungen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Zeiten haben sich reduziert: Der Vergnügungspark öffnet unter der Woche beispielsweise erst ab 13 Uhr statt um 11 Uhr, wie zuvor verkündet. Die Kooperationspartner hätten laut Stadt nun folgende Zeiten genannt: Die Marktstände und Imbissstände öffnen an Werktagen um 12 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 10.30 Uhr. Marktstände dürfen ab 20 Uhr schließen, Imbissstände nicht vor 22 Uhr. Der Vergnügungspark öffnet an Werktagen um 13 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 11 Uhr. Der Vergnügungspark schließt frühestens ab 22 Uhr. Je nach Wetterlage seien Änderungen der Schließzeiten möglich. Auch im Rahmenprogramm gibt es eine Änderung: Die Preisverleihung des St. Michaelis Frey- und Festschießens am Sonntag, 1. Oktober, entfällt. (scm)