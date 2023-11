Glaubensbejahende Show mit jugendlicher Power präsentiert

Kultur: Adonia-Musical »Hiob« am Freitag in der Aula Alte Steige in Wertheim - Rund 60 Kinder und Jugendliche haben nur drei Tage geprobt

Wertheim 05.11.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Adonia-Musical "Hiob" in der Aula Alte Steige in Wertheim: Der Projektchor hatte nur drei gemeinsame Probentage. Foto: Nadine Schmid

Die Evangelische Allianz Wertheim hatte den Projektchor der Jugendorganisation Adonia zum Konzert eingeladen, wie die Vorsitzende Monika Diez einführend erklärte. Darauf folgte eine eineinhalbstündige Show, die beeindruckte. Besonders auf dem Hintergrund, dass die Jugendlichen gerade drei gemeinsame Probentage hatten.

Wie kann man die Texte der Bibel heute - besonders für junge Menschen - erlebbar machen? Dieser Aufgabe hat sich die Jugendorganisation Adonia zu eigen gemacht, die in einer evangelischen Freikirche in der Schweiz 1979 gegründet wurde und 2001 nach Deutschland kam. Immer im Herbst und Frühjahr können Kinder und Jugendliche an Camps teilnehmen, die über ganz Deutschland verteilt stattfinden. Die jungen Künstler in Wertheim stammen größtenteils aus dem Großraum Heidelberg- Mannheim- Heilbronn.

In Sinsheim angefangen

Das Projekt begann am ersten Sonntag der Herbstferien in Sinsheim, wie Leiterin Judika Götz berichtet. Die Jugendlichen wussten zu dem Zeitpunkt nicht, welche Rolle sie spielen werden und kannten sich zum größten Teil nicht. »Einige kommen allerdings aus der gleichen Gemeinde oder sind Wiederholungstäter, also schon öfter dabei gewesen«, so Götz. Das Stück wurde den Teilnehmern einige Monate vorher zum häuslichen Üben zugesandt.

Um so erstaunlicher, was man da auf der Bühne an gemeinsam choreografierten Chorgesang, Tanz und Schauspiel erleben konnte. Der Chor harmonierte nicht nur gesanglich, sondern auch in Bewegungen, ob sie sich nun erschrocken duckten oder zum Lobpreis Gottes alle die Arme nach oben streckten.

Glücklichster Tag des Lebens

Der Lobpreis Gottes, auch wenn man ihn nicht verstehen kann, bildet den Kern des Musicals. Die biblische Geschichte Hiobs wurde in die Jetztzeit transferiert, ohne sie von ihrer inhaltlichen Botschaft her zu ändern. Hiob, dessen Darsteller Micha als einer von nur zwei Jugendlichen in den Hauptrollen vorher wusste, was er spielt, erlebt zunächst den glücklichsten Tag seines Lebens. Er heiratet und eröffnet sein Hotel. Doch wie im biblischen Original streiten sich Gott und Satan, im Stück der Gegner genannt, ob ein Mensch auch im Leid gottesfürchtig bleibt.

So verliert Hiob bei einer Explosion nicht nur sein Hotel, sondern auch mehrere Freunde und Familienangehörige. Seine Frau hält das Leid und Hiobs dennoch vorhandene Gottergebenheit nicht aus und verlässt ihn. Ebenso wenden sich die Freunde ab und werfen ihm vor, selbst schuld an seiner Situation zu sein. Immer wieder wird er aufgefordert, in dieser Situation vom Glauben abzufallen. Die Versuchung wird durch vermummte Gestalten dargestellt. Lediglich sein früherer Diener James bleibt an seiner Seite. Er ist ein Engel, wie sich später herausstellt.

Und gleichzeitig die komische Figur des Stücks, die mit ihrem englischen Akzent immer wieder für Lacher sorgt. Zwei andere Engel kommentieren von der Seite aus und geben quasi die theologische Deutung zum Geschehen.

Am Ende zeigt Gott, dass er größer ist als der menschliche Verstand, was durch eine von zahlreichen Show-Effekten unterstrichen wird. Anschließend bekommt der im Glauben standhaft gebliebene

Hiob sein Hotel von der Versicherung neu finanziert, seine Frau kommt zurück, und er wird Vater. Das Stück lebt neben dem Inhalt von den vielen von einer Live-Band begleiteten rhythmischen Liedern, die Gott als Macher und unsagbar groß beschreiben und auffordern, ja zu ihm zu sagen. Man merkt den beteiligten Jugendlichen an, dass es nicht nur um Spaß am Spiel geht, sondern auch darum, ihren Glauben weiterzugeben.

Am nächsten Tag geht's weiter

Der Abend endete nach langanhaltendem Applaus mit der Hymne der Adonia-Bewegung »Unser Land braucht neuen Glauben«. Anschließend wurden die Kinder und Jugendlichen mit vorher festgelegten Gastfamilien zusammengebracht, bei denen sie übernachteten. Bevor es dann am nächsten Tag in eine neue Stadt und zu einem neuen Konzertauftritt weiterging.

Man mag kritisieren, dass die missionarische Botschaft teilweise etwas stark im Vordergrund stand. Aber abgesehen davon freut man sich, wenn so viele Jugendliche kulturell aktiv sind und gemeinsam etwas auf die Beine stellen.

NADINE SCHMID