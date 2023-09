Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Glaskünstler aus aller Welt zu Gast in Wertheim

Glasfestival: Fachlicher Austausch, Wettbewerb und Ausstellung vom 22. bis 24. September - Motto »Kooperation«

Wertheim 07.09.2023 - 12:55 Uhr 1 Min.

Ein Trend beim Glasfestival: realistische Tierdarstellungen auf Perlen. Foto: Glasperlenspektrum e.V.

Die weit gereistesten Glaskünstler kommen eigens aus Asien, Amerika und Russland in die Stadt - die kaufkräftigen Besucher meist aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich - einige Stammgäste kommen auch aus Benelux. Der Festival-Freitag gehört auch in diesem Jahr ganz den Künstlern, die sich das Jahr über meist nur in Wertheim begegnen und den Freitag fürs Fachliche und den Austausch darüber nutzen.

»Jeder hat zwar seine eigenen handwerklichen Tricks und Kniffe, aber Konkurrenz gibt es unter den Glaskünstlern nicht«, sagt Ina Köppen. Die 44-Jährige ist die zweite Vorsitzende des ausrichtenden Vereins Glasperlenspektrum, der im kommenden Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Der Vereinssitz ist seit jeher Wertheim. »Kooperation« ist das Motto dieses Jahres, und es spiegelt sich vielfach im Programm.

Da gibt es einen Wettbewerb, in dem Glaskünstler in Gruppen Kunstwerke schaffen, und auch ansonsten schaut Köppen entschieden aufs Integrative: »Selbstverständlich sind Künstler aus Russland dabei.« Im Vorfeld sei das durchaus Thema unter den Mitgliedern gewesen, sagt Köppen. Die Linie ist klar: »Cancel culture wird es bei uns nicht geben, wir sind Künstler, das eint uns.«

Das Festival bietet Bekanntes - unter anderem das klassischen Raffle, bei dem die Zuschauer die schönsten Stücke bewerten und gewinnen können, zudem viele Vorführungen für jedermann. Es gibt auch ganz Neues. Während das Festival lange eine reine Frauensache war, sind dieses Mal gleich fünf Männer unter den Ausstellern, darunter als Neuling Moritz Sahling aus der Lüneburger Heide. Für Köppen ist der junge Mann eine der frischen Entdeckungen. Sahling ist gelernter Glasapparatebauer und schaffe in seinen Perlen »galaktische Welten«, sagt Köppen.

Den Fans werden gewiss viele Exponate überirdisch schön erscheinen. Realistische Tierdarstellungen auf Perlen sind auch einer der neuen Trends. Fürs Publikum öffnet die Messe am Samstag, 23., und Sonntag, 24. September, jeweils um 11 Uhr.

