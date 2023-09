Glasfaservlies wird zu Kunst

Sonderausstellung in Wertheim

Wertheim 01.09.2023 - 15:20 Uhr 2 Min.

Klaus U. Hilsbecher (rechts) hat einen Plan für seine Ausstellung ausgearbeitet. Sein Mann Karl-Josef Hilsbecher Kuhn fungiert als Assistent. In der Vitrine: White Cake, Roll Up und Spule.

Da verwandeln sich in Wertheim hergestellte Produkte einer alteingesessenen Firma, die von Einheimischen immer noch nach ihrem Gründer »Schuller« genannt wird, unter den Händen eines mehrfach preisgekrönten Künstlers in faszinierende, überraschende und wirklich ungewöhnliche Objekte. Klaus U. Hilsbecher und sein Mann Karl-Josef Hilsbecher-Kuhn sind gerade dabei, die Ausstellung aufzubauen. Die Vitrinen im zweiten Stock des Gebäudes sind leer geräumt und geputzt. Kartons stapeln sich an den Wänden. Die schneeweißen Objekte sind empfindlich, werden nur mit Handschuhen angefasst und in Glasvitrinen präsentiert. »White Cake«, »Roll Up«, »Kreuzstich« und »Rock 'n' Roll« warten auf ihren Auftritt.

Die Garnspule erkennt auch der Laie. Aber sie ist nur halb so groß wie das Original, das Hilsbecher von der Firma Johns Manville bekommen hat. Durch das Brennen schrumpft das Objekt um 50 Prozent. Die Oberfläche ist fest und rau, fühlt sich an wie Keramik. Außen sind die Objekte hart, viel fester als innen. Man hat den Eindruck, den Glasfaden abwickeln zu können. Da trügt der Schein. Die Fäden sind verschmolzen. Die Spule kam in mehreren Arbeitsgängen in den Brennofen, kühlte ab, kam wieder in den Brennofen und so weiter.

»Das ist das Spannende am Experimentieren«, erzählt Klaus U. Hilsbecher. »Man weiß nie, was passiert.« Vier Jahre habe es gedauert, bis er aus dem Glasfasermaterial etwas Zufriedenstellendes geschaffen hat. Das Geistige an der Materie interessiere ihn. Das Material wiederzubeleben, schaffe Erkenntnis. »Das Material soll machen, was ich will«, erläutert Hilsbecher. Es biete an, was man machen könne, und man müsse darauf eingehen.

Wie kam es zu der ungewöhnlichen Kooperation mit Schuller? Die frühere Museumsleiterin Marianne Tazlari habe die Idee gehabt, die neu gestaltete Schuller-Ecke im Museum mit Kunstobjekten erweitern. Er habe schon 2016 Material wie Glasnadelmatten bekommen und angefangen, zu experimentieren. Häufig sei er gescheitert. Seine Arbeit »Croissant« steht schon eine Weile in der Schuller-Ecke.

Erst 2022 war er zusammen mit Tazlaris Nachfolgerin Heike Baumann und deren Mitarbeitern bei einer Betriebsbesichtigung in der Fabrik. Aus den bekannten Pallets schuf Hilsbecher eine vom Aussterben bedrohte Baby-Karettschildkröte, die Abfälle von sogenanntem Engelshaar schichteet er in Glasobjekte mit interessanten Lichteffekten. Alle Objekte sind käuflich zu erwerben.

Sonderausstellung Klaus U. Hilsbecher, »Schein oder Sein - Die Lust am Experiment« bis zum 6. Januar im Glasmuseum Wertheim, Mühlenstraße 24, Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen 11 bis 17 Uhr; https://www.glasmuseum-wertheim.de

PeFS

Zur Person: Klaus Ulrich Hilsbecher 1949 in Wuppertal geboren 1969 Studium Innenarchitektur/Grafikdesign in Wuppertal 1971 Musikstudium Hochschule für Musik Rheinland in Köln 1975 Musiklehrer, Gitarrist, Querflötist, Komponist, Freischaffender Künstler 2000 eigenes Atelier in Düsseldorf Wichtigste Auszeichnungen: "The Atsushi Takeda Prize" 2001 bei der International Exhibition of Glass in Kanazawa-Ishikawa (Japan), Auszeichnung des Corning Museums of Glass in New York 2018, preisgekröntes Objekt, eine Skulptur aus Flachglas, in der Ausstellung Website des Künstlers: www.hilsbecher.de. PeFS