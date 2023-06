Glasfaserbau in Wertheim ab August

BBV: Ausbau startet im Juli im Main-Tauber-Kreis

MAIN-TAUBER-KREIS 16.06.2023 - 15:12 Uhr < 1 Min.

Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle. Die Deutsche Telekom und das Land Berlin wollen zusammen den Ausbau des Glasfasernetz vorantreiben. +++ dpa-Bildfunk +++



Bernd Henkel, Hauptverantwortlicher für die Umsetzung beim BBV-Partnerunternehmen Infrafibre Networks, stellte Landrat Christoph Schauder sowie den Oberbürgermeistern, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern den Planungsstand vor.

Mit dem Licht im Rücken

Demzufolge beginnen die Arbeiten im Juli in Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen, Bad Mergentheim, Creglingen sowie Boxberg. Die Reihenfolge ergebe sich, weil so immer »mit dem Licht im Rücken« gearbeitet werde, so der Glasfaser-Experte. Das bedeutet, dass immer von einem nahegelegenen Anschluss zum Internet aus gearbeitet werde, so dass in den Ausbaugebieten auch alle Haushalte und Unternehmen schnell ans Internet angeschlossen werden könnten.

Im März hatte es bei einer Sitzung des Stadtteilbeirats Wartberg von BBV geheißen, der Ausbau des Glasfasernetzes in Wertheim werde »in drei bis sechs Monaten« beginnen. Zuerst sollten die Kabel in der Innenstadt und dann auf dem Wartberg verlegt werden, hatte es weiter geheißen

Ein wesentlicher Faktor für den Fortgang des Ausbaus seien die Genehmigungen und Standortsicherungen, erklärte Henkel bei der Bürgermeisterversammlung. Dazu gebe es Absprachen mit den einzelnen Rathäusern.

Die BBV habe auch in allen 18 Städten und Gemeinden die Bauämter aufgesucht, um die Planungen zu erläutern und so einen schnellen Fortgang zu ermöglichen. Eine zentrale Anlaufstelle im Landratsamt für die Bauanträge solle »das Verfahren weiter beschleunigen und eine abgestimmte Bearbeitung erleichtern«, hieß es von der BBV zum weiteren Vorgehen. Noch ausstehende Baupläne würden mit dem Baufortschritt erstellt. Dazu gebe es ein mit der Landkreisverwaltung abgestimmtes Verfahren, sagte Landrat Christoph Schauder.

GUNTER FRITSCH