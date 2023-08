Wertheimer Burgfilmfest: Gezeigt werden Filme bei (fast) jedem Wetter

Am Freitag startet die neunte Auflage

Wertheim 07.08.2023 - 16:04 Uhr 3 Min.

Das neunte Burgfilmfest hat das Potenzial, alte Rekorde zu knacken. Am 11. August geht es wild los: mit Eberhofer und Rehragout. Foto: Stadt Wertheim

Sollte allerdings ein schwerer Sturm oder ein Gewiter aufziehen, dann würde auch auf der Wertheimer Burg kein Film mehr gezeigt, lautet eine Regel des Veranstalters. Und so kann sich Schlager lediglich an zwei Vorstellungen in den vergangenen Jahren erinnern, die komplett abgesagt oder unterbrochen werden mussten. »2018 haben wir einmal den Burggraben nach zwei Dritteln der Laufzeit des Films komplett räumen lassen«, berichtet Schlager von einem der beiden Ereignisse. Damals zog ein Gewitter mit Sturmböen über Wertheim auf.

Das Angebot des Veranstalters, sich in die Burggastronomie zurückzuziehen, hatten damals etwa 40 Cineasten angenommen. »Nach einer halben Stunde war das Gewitter vorbeigezogen, und die Verbliebenen konnten den Film zu Ende schauen«, beschreibt er die damaligen Abläufe. Einen Stromausfall habe es bei einer Vorführung auch schon gegeben. 500 Zuschauer saßen damals im Burggraben, als nach der Hälfte des Films die Lichter ausgingen. Eintrittsgelder werden dann nicht mehr erstattet. »Wir haben aber die Möglichkeit, den Film am Ende des Filmfestes noch einmal zu zeigen oder Gutscheine für andere Filme auszugeben«, nennt Christian Schlager das Vorgehen.

Dass der Strom bei Regen ausfällt, komme in Zukunft allerdings nicht mehr vor. Grund für den damaligen Stromausfall seien die dekorativen Beleuchtungen im Burggraben gewesen. Diese vertrugen die Feuchtigkeit schlecht, es kam zum Kurzschluss. Weil es aber damals beim Filmfest noch keine zwei Stromkreise gegeben habe, konnten auch keine Filme mehr gezeigt werden. Diesen technischen Mangel habe man inzwischen aber behoben, so Schlager.

Wie viele Besucher braucht es, damit das Burgfilmfest schwarze Zahlen schreibt und eine Bezuschussung aus dem städtischen Burgetat nicht nötig ist? Etwas mehr als 3000 Besucher sollten es sein, nennt Christian Schlager einen Wert, den das Festival in seiner achtjährigen Geschichte bislang allerdings erst zwei Mal erreichte. 2019, vor der Corona-Pandemie, kamen knapp 3050 Menschen in den Burggraben. Das Jahr 2022 war das bislang erfolgreichste mit mehr als 3300 Zuschauern. Allerdings, insofern schränkt Schlager die guten Besucherzahlen im vergangenen Jahr ein, habe es 2022 auch so etwas wie einen Corona-Nachholeffekt gegeben.

In den beiden Corona-Jahren, als auf der Burg zwar Filme gezeigt werden durften, dies allerdings nur mit einer deutlich begrenzten Zuschauerzahl, schauten sich insgesamt jeweils nur rund 1700 Menschen die Filme im Burggraben an. 600 Personen pro Film ist dabei die Sitzplatz-Höchstgrenze, wenn es keine Einschränkungen wie in der Corona-Pandemie gibt. Allerdings, das gehört zur statistischen Wahrheit auch dazu, habe es auch schon einmal Filme wie »Mamma Mia« gegeben, wo schließlich 780 Besucher im Burggraben saßen. Grund sei die Tatsache gewesen, dass viele Besucher erst an der Abendkasse eine Karte erwerben wollten. »Die haben wir nach dem Aufstieg auf die Burg dann nicht mehr nach Hause schicken wollen«, sagt Christian Schlager - und rät immer dazu, sich Karten vor allem für die Blockbuster-Filme im Vorverkauf zu sichern.

Im Regelfall dauert das Burgfilmfest 14 Tage. In diesem Jahr werden an 13 Tagen vom Blockbuster bis zum Independent-Film Aufführungen für fast jeden Geschmack dabei sein, ist Christian Schlager überzeugt, auch heuer eine gute Besucherzahl erreichen zu können. Das auch deshalb, weil eine große Zahl von Filmen erst kürzlich in den Kinos angelaufen ist. Neben der neuesten Heimatkrimikomödie mit Franz Eberhofer sind das der neueste Indiana-Jones-Film mit Harrison Ford und der aktuelle Tom-Cruise-Film aus der Reihe »Mission Impossible«. Schon jetzt gibt es für den Eberhofer-Krimi »Rehragout Rendezvous« am Freitag nur noch wenige Karten. Auch für die Wiederholung am 20. August sind schon mehr als 100 Karten verkauft.

Hintergrund: Publikum aus der Region Das Wertheimer Burgfilmfest zieht auch Besucher an, die aus einem Umkreis von mehr als etwa 100 Kilometern kommen. Eine Karte mit verkauften Eintrittskarten zeigt etwa, dass gerade für die Blockbuster-Filme die Zuschauer offenbar bereit sind, auch weite Strecken in Kauf zu nehmen. Großwallstadt und Haibach am bayerischen Untermain sind beispielsweise zwei Orte, wo Karten bestellt wurden. Zahlreiche Besucher kommen aber auch aus Lohr, Karlstadt, Marktheidenfeld oder aus Würzburg. Zahlreich sind auch Besucher aus dem mittleren Main-Tauber-Kreis oder aus Amorbach und Hardheim vertreten. Profitieren kann das Festivals auch von der großen Zahl an Urlaubern, die sich derzeit in der Region aufhalten. Zudem verweist Festivalmacher Christian Schlager darauf, dass es neben der Freilichtkulisse auch die besondere Atmosphäre der Burgruine sei, die viele Besucher eigens nach Wertheim locke. gufi Karten im Vorverkauf im Spielwarengeschäft Knecht Rupprecht (gegenüber des Wertheimer Grafschaftsmuseums) und online unter www.burgfilmfest.de