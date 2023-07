50 Jahre Main-Tauber-Kreis: Ein Besuch in Bad Mergentheim

Kurstadt mit den meisten Einwohnern im Landkreis

Bad Mergentheim 27.07.2023 - 14:03 Uhr 3 Min.

Im Kurpark Bad Mergentheim kann man im Grünen in direkter Nähe zur Altstadt entspannen. Blick in die Altstadt von Bad Mergentheim.

Müller berichtete, er schätze als Einwohner von Bad Mergentheim dessen Infrastruktur, die beiden schönen Parks und die kurzen Wege von der Innenstadt in die Grünanlagen sowie die geschichtsträchtigen Gebäude. Wegner wuchs in Bad Mergentheim auf. Es sei schön, dass man alles habe, was man braucht, sagte er. Auch für junge Menschen gebe es viele Angebote. Bad Mergentheim hatte Ende März 24.574 Einwohner. In den letzten zwölf Jahren stieg die Einwohnerzahl um rund neun Prozent.

Müller berichtete, in Sachen Infrastruktur profitierten die Einwohner auch vom Tourismus. Er verwies beispielhaft auf Einrichtungen wie den Wildpark, die Therme, den Kurpark, die Angebote im Schloss und die Kurgebäude. »Auch für die Bürgerschaft gibt es eine enorme Veranstaltungsdichte und viele Freizeitangebote.« Einen weiteren Pluspunkt sah er in der sehr guten Bildungsinfrastruktur, die man aktuell auch massiv ausbaue.

Die Stadt habe auch einige vergleichsweise vitale Innenstadt mit Geschäften und Kulturangeboten. Auch hier profitiere man vom Tourismus. Er verwies auf eine Wirtschaftsstudie von 2019. Nach dieser erzeugt allein der Tourismus in den Geschäften und der Gastronomie der Innenstadt einen jährlichen Umsatz von 30 Millionen Euro.

Die Stadt im Norden des Landkreises ist auch ein großer Wirtschaftsstandort mit rund 12.000 versicherungspflichtig Beschäftigten. Neben der Industrie ist auch die Kur- und Tourismusbranche mit insgesamt 3000 Arbeitsplätzen ein großer Arbeitgeber.

Bad Mergentheim ist im Main-Tauber-Kreis wegen des Akutkrankenhauses und vor allem den zahlreichen Kurangeboten und den Heilquellen ein sehr bedeutender Standort für medizinische Angebote. »Bad Mergentheim steht im Landkreis für Gesundheitskompetenz«, sagte Müller. 2026 könne man ein Doppeljubiläum feiern: 100 Jahre Ernennung zum Bad und 200 Jahre Wiederentdeckung der Heilquellen. Zudem ist die Stadt ein wichtiger Tourismusstandort im lieblichen Taubertal mit vielen Gästebetten.

Erste Landesgartenschau im Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim ist außerdem ein Standort der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. 2034 wird Bad Mergentheim erstmals die Landesgartenschau in den Main-Tauber-Kreis holen. »Im dritten Bewerbungsanlauf hat es geklappt«, freute sich Müller.

Er betonte weiter: »Die Altersstruktur ist bei unseren Einwohnern jünger, als es das Klischee einer Kurstadt vermuten lässt.« Der Familienbericht des Landkreises unterstreiche, dass Bad Mergentheim eine »junge« Stadt ist. Bad Mergentheim habe einen der höchsten Anteile an unter 18-Jährigen und eine der stärksten Wachstumsraten in dieser Altersgruppe im Landkreis. »In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts werden wir mehr als 1200 Grundschülerinnen und Grundschüler haben«.

Daher entsteht im »Auenland« im süd-östlichen Teil der Kernstadt für rund 20 Millionen Euro aktuell eine vierzügige zusätzliche Grundschule, gebaut nach höchsten Energiestandards mit Holz aus dem eigenen Wald. Sie wird zusätzlichen Platz für bis zu 400 Kinder bieten. Start des Schulbetriebs soll im Schuljahr 2024/25 sein. In den letzten Jahren wurde zudem bereits stark in Ausbau, Sanierung und Erweiterung von Kindertagesstätten investiert. Außerdem investierte die Stadt stark in ihre Feuerwehr und die neue Sporthalle des Deutschorden-Gymnasiums.

Zu den außergewöhnlichen Projekten der aktuellen Zeit gehöre, so Müller, die Umgestaltung des Gänsmarkts zu einem klimaangepassten Platz. Die Maßnahmen sollen im dritten Quartal diesen Jahres beginnen und Ende 2024 abgeschlossen sein.

In Bad Mergentheim und seinen 13 Ortsteilen gibt es über 200 Vereine. Wegner berichtete von einer großen Veranstaltungsvielfalt. Für die Kernstadt nannte er unter anderem das jährliche Kurparkfest Mitte Juli mit Lichterfest, das Stadtfest, das Volksfest und das Fantasiefestival »Anotopia«. Im Winter gehören die Eisbahn im Schlosshof, der Weihnachtszirkus und Weihnachtsmarkt laut den Stadtvertretern zu Höhepunkten. Auch in den Ortsteilen gebe es viele Feste, zum Beispiel das Weinfest in Markelsheim und das Bockbierfest in Herbsthausen.

Neben den bekannten Sehenswürdigkeiten rund um Schloss und Kurpark sowie Therme und Wildpark sei ach die historische Altstadt immer einen Besuch wert. Als weiteren Ausflugstipp nannte Wegner den Wartturm mit Blick auf Bad Mergentheim. Lohnend sei auch eine Kanutour auf der Tauber. Familien, die einen besonderen Ausblick mögen, seien am Spielplatz Spessartblick nahe des Wildparks richtig. Neben den Spielgeräten gebe es dort bei gutem Wetter einen Ausblick bis in den Spessart, so Wegner.

Im nächsten Teil der Reihe »50 Jahre Main-Tauber-Kreis« geht es um die einwohnerkleinste Stadt im Landkreis, Wittighausen. Weitere Fotos zum Rundgang in beiden Städten gibt es auf Main-Echo.de.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Bad Mergentheim Die Stadt Bad Mergentheim ist mit 24.574 Einwohnern die größte Stadt im Main-Tauber-Kreis. Sie hat eine Gemarkungsfläche von 129,96 Quadratkilometern. Bad Mergentheim besteht aus der Kernstadt und 13 Stadtteilen. In der Kernstadt leben 15.000 Einwohner. Kleinster Stadtteil mit rund 300 Einwohnern ist Herbsthausen. Oberbürgermeister von Bad Mergentheim ist seit 2011 Udo Glatthaar. Der Gemeinderat hat aktuell 33 Mitglieder plus Oberbürgermeister als Vorsitz. Außerdem gibt es einen Jugendgemeinderat, der im Oktober neu gewählt wird. Er hat zwischen zehn und 14 Sitze, in der aktuellen Wahlperiode sind es 13. Viel Sehenswertes gibt es in den Stadtteilen. Lukas Wegner, stellvertretender Leiter Kultur- und Tourismus der Stadt, verweist hier unter anderem auf die Stuppacher Madonna von Matthias Grünewald, Erlebnisse rund um den Wein in Markelsheim und das Museum Ottmar Mergenthaler im Hachtel. Das Museum ist der Arbeit des Erfinders gewidmet. Mergentaler erfand 1884 die Linotype-Maschine. Mit dieser begann ein neues Zeitalter der Drucktechnik, denn Zeitungen und Bücher konnten schneller und billiger hergestellt werden. Die Bedeutung Bad Mergentheims für den Kreis und die Region spiegelt sich nicht nur in der Einwohnerzahl. So gibt es dort zum Beispiel rund 4000 Gästebetten mit 700.000 Übernachtungen und 1,7 Millionen Tagesgästen pro Jahr. Jährlich gibt es nach Angaben der Stadt 800 Veranstaltungen in der Gemeinde. Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2019. Auch Wanderfreunde kommen mit 460 Kilometern Wanderwegenetz um die Stadt auf ihre Kosten. bdg