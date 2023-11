Gesundheitsexperten: Das Krankenhaus braucht Akzeptanz vor Ort

Schutzschirmverfahren: Austausch der Rotkreuzklinik mit niedergelassenen Ärzten

Wertheim 01.11.2023

Die Lage des Krankenhauswesens sei "bundesweit dramatisch", stellte Mark Boddenberg fest. Von 1.900 Standorten drohten 400 pleite zu gehen. Hilfe aus Berlin sei nicht zu erwarten, "wir müssen lokale Wege für Lösungen finden". Ziel sei, den Standort Wertheim zu erhalten. Die Rahmenbedingungen dafür seien gut, vor allem wegen des fast neuen Gebäudes. Aber es brauche eine neue Struktur und einen neuen Träger. Eine Fortführung unter Trägerschaft der Rotkreuzschwesternschaft schloss Boddenberg aus. Diese Aussage wurde aus Reihen der Ärzteschaft mit Beifall quittiert.

Gemeinsam mit Christian Höftberger skizzierte Boddenberg ein mögliches Sanierungskonzept. Die Grund- und Regelversorgung soll mit reduzierter Bettenzahl auf weniger Fläche aufrechterhalten werden. Das Konzept sehe auf jeden Fall eine Notfallversorgung vor. Freiwerdende Flächen will man durch ergänzende gesundheitsnahe Einrichtungen belegen, so dass eine Mischung aus ambulant, stationär und rehabilitativ entsteht. Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern liefen. Beide Krankenhausexperten waren zuversichtlich, mit einer solchen Konstruktion den jährlichen Verlust der Rotkreuzklinik in eine Größenordnung bringen zu können, "über die man reden kann". Dies sei Voraussetzung für Gespräche über eine künftige Trägerschaft womöglich unter kommunaler Beteiligung. Von der Krankenhausreform, die Bundesgesundheitsminister Lauterbach angestoßen hat, erwarten die Fachleute eine weitere finanzielle Entlastung des Krankenhausbetriebs. Diese greife aber voraussichtlich erst in zwei bis drei Jahren.

Akzeptanz vor Ort gefragt

Ziel sei nun, das Sanierungskonzept in den nächsten Wochen zu konkretisieren, mit möglichen Kooperationspartnern feste Vereinbarungen zu schließen und ein tragfähiges Trägermodell zu entwickeln. Das Schutzschirmverfahren ende zwar Ende November, aber der Generalhandlungsbevollmächtigte steuere das Verfahren einer sanierenden Übertragung über den kompletten Zeitraum. "Bis etwa Februar, März müssen wir Klarheit haben," so Boddenberg. "Jede Lösung, die wir entwickeln, braucht die Akzeptanz vor Ort - in der Bevölkerung, unter den Patienten, in der Ärzteschaft", fasste Höftberger zusammen. Fachbereichsleiter Helmut Wießner sagte,an die Ärzteschaft gewandt: "Wenn das Krankenhaus Wertheim eine Zukunft haben soll, geht das nur mit Ihnen zusammen."

