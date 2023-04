Gesuchte Wirtschaft in Wertheim ist das Brückenstüble

Die Postkarte mit der Aufschrift "Restaurant Brückenstüble Wertheim a. M." zeigt zwei Ansichten der Stadt, zwei Bilder des Gebäudes Hospitalstraße 1/Ecke Hämmelsgasse und die Gaststube des Brückenstübles.

Im Workshop »Fotografische Schätze« waren Inhalte von Glasplatten aus dem Archiv Wehnert mithilfe von Kursteilnehmern geklärt worden. Beim Foto aus dem Innenraum einer Wirtschaft gab es in den sozialen Medien und in der Wertheimer Zeitung Vermutungen, zuletzt von Walter Link, der meinte, den von seinem Großvater betriebenen »Goldenen Löwen« zu erkennen.

Viele verschiedene Rückmeldungen kamen auch im Bronnbacher Archivverbund an, wo Bettina Winkler für den Nachlass Wehnert zuständig ist. »Das hat mir keine Ruhe gelassen«, erklärt sie. Sie schaute einen der Positivordner durch, in dem Fotografien unter anderem von Gasthäusern ab zirka 1935 in Spezialfolie verpackt archiviert sind. Und tatsächlich: eine Postkarte mit der Aufschrift »Restaurant Brückenstüble Wertheim a. M.« zeigt zwei Ansichten der Stadt, zwei Bilder des Gebäudes Hospitalstraße 1/Ecke Hämmelsgasse und die Gaststube, genau so, wie sie auf der Glasplatte zu sehen sind. Die Aufnahmen müssen nach 1940 entstanden sein.

Bettina Winkler erklärt, dass die Wirtschaft bis 1922 »Zur Tauberbrücke«, danach bis 1940 »Zum Ratskeller« hieß. Aktuell befindet sich dort ein Kosmetikinstitut. Das Rätsel um die Gaststube ist nun jedenfalls gelöst. Viele weitere Motive warten noch darauf, erkannt zu werden. Archivverbund und Historischer Verein planen einen weiteren Workshop.

