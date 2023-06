Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Geschirr, Keramik und Schmuck locken Besucher nach Wertheim

Töpfermarkt

Wertheim 12.06.2023 - 11:58 Uhr 1 Min.

Töpfermarkt auf dem Wertheimer Mainplatz am Wochenende: Viel Handgemachtes fasziniert die Besucher. Foto: Birger-Daniel Grein

»Alles ist handgemacht«, betonte Marion Barthel von der »Töpferei im Taubertal« aus Werbach. Sie unterstütze zusammen mit ihrem Mann Gerhard Barthel die Stadt Wertheim bei der Organisation. Insgesamt gab es 28 Stände.

Die Anbieter kamen unter anderem aus dem Main-Tauber-Kreis, weiteren Teilen Baden-Württembergs, Hessen und dem Frankenland. Sie war glücklich, dass man alle Plätze besetzen konnte. Dies sei nicht mehr so einfach, da sich einige der Handwerker über die Pandemie beruflich anderweitig orientiert hätten und viele der Kunsthandwerker auch schon älter seien. Mit dem Mainplatz als Veranstaltungsort zeigte sie sich sehr zufrieden, auch wegen der Laufkundschaft.

Zu erfahren gab es auf dem Markt auch einiges über besondere Herstellungstechniken. So konnte man bunte Raku-Keramik kaufen. Christina Baron aus Ober-Ramstadt bei Darmstadt stellt diese her und erklärte, jedes Keramikteil werde im Ofen auf 1000 Grad Celsius erhitzt und dann einzeln glühend mit einer Zange entnommen.

Alte Brenntechnik

Das noch glühende Teil wird in eine Tonne mit Spänen gegeben, die so anfangen zu brennen. »Es entstehen Spannungsrisse, die sich mit dem Ruß der Späne füllen.« So entstünden besondere Muster auf den bunten Teilen. »Es handelt sich beim Verfahren um eine alte japanische Brenntechnik, die wir farbig machen.«

Zu den jüngsten Kunsthandwerkern des Töpfermarkts gehörte der 29-jährige Levi Knapp aus Grünsfeld. Er absolvierte seine dreijährige Ausbildung zum Keramiker an der Fachschule in Landshut. Nach zwei Gesellenjahren besuchte er zwei Jahre die Meisterschule. Seit 2020 ist er staatlich geprüfter Keramikmeister und seit 2021 selbstständig.

Der Beruf werde heute allerdings nur noch selten von jungen Leuten erlernt, sagte er. »2020 machten deutschlandweit acht Leute mit mir die Meisterprüfung.«

Auf den Berufswunsch sei er durch die Schulzeit gekommen. »Ich war auf der Waldorfschule in Würzburg und hatte Töpfern als Fach.« Es habe ihm Spaß gemacht, und so habe er sich für den Beruf entschieden. »Ich finde es schön, mit den Händen etwas zu machen, was andere Leute glücklich macht.«

Keramik sei wieder am Kommen, resümierte er. Man sehe einen Trend bei Töpferkursen auch bei jüngeren Leuten. Sein Kundenkreis beschränke sich nicht auf ein bestimmtes Alter. Vorteil handgemachter Waren sei, dass jedes Teil ein bisschen anders ist. »Das macht den Reiz aus und ist Handwerk pur.«

bdg