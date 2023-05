Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gesamtkonzept für die L 2310 auf dem Weg

Verkehr: Beschluss der Planungsvereinbarung

Wertheim 22.05.2023 - 14:52 Uhr 1 Min.

Hierzu haben das Regierungspräsidium Stuttgart und der Main-Tauber-Kreis eine Planungsvereinbarung geschlossen. Nachdem die Unterschriften aus dem Regierungspräsidium vorlagen, hat Landrat Christoph Schauder im Beisein von Dezernent Werner Rüger und Straßenbauamtsleiter Markus Metz das Dokument abschließend unterzeichnet.

Nach intensivem Abstimmungsprozess stehe damit das Gesamtkonzept, wie die Landesstraße L 2310 zwischen dem Wohnplatz Tremhof auf der Gemarkung der Stadt Freudenberg über die Wertheimer Stadtteile Mondfeld, Grünenwört und Bestenheid bis zur Kernstadt von Wertheim insgesamt ertüchtigt werden könne, so die Mitteilung.

Drei Teilprojekte

Das Konzept umfasst drei Teilprojekte mit der Verlegung der Landesstraße und dem Radwegneubau auf dem Gebiet des Kiesabbaus, der jetzt getroffenen Planungsvereinbarung für die grundhafte Sanierung im Anschluss an den Kiesabbau sowie der Fahrbahndeckensanierung zwischen Mondfeld und dem Bahnhof Wertheim (wir berichteten).

»Nachdem das Landratsamt für den Abschnitt im Anschluss an den Kiesabbau zwischen dem Tremhof und der Abzweigung nach Boxtal ganz aktuell den Planungsauftrag übernommen hat, sind nun die Zuständigkeiten in diesem Bereich beim Landratsamt konzentriert und können die Aufgaben im guten Zusammenwirken der Ämter für Straßenbau und Umweltschutz abgearbeitet werden«, fasste Landrat Schauder zusammen. Die Konferenz hatte der Landrat in seiner Funktion als damaliger Erster Landesbeamter initiiert und moderiert.

Was die nun beginnende Planung für den Abschnitt im Anschluss an den Kiesabbau betrifft, soll außer der grundhaften Sanierung der Landesstraße auch ein begleitender, kombinierter Geh- und Radweg vorgesehen werden. »Wir streben hier einen Lückenschluss an. Das Projekt wird die Verkehrssicherheit nicht nur für den motorisierten Verkehr, sondern auch für Radfahrer und Fußgänger deutlich erhöhen«, ergänzte der Leiter des Kreisstraßenbauamts, Markus Metz.

Das Land Baden-Württemberg hat zugesagt, ab 2024 die L 2310 zwischen Mondfeld und Wertheim und die anschließende L 508 zu sanieren. Der Straßenbelag soll auf einer Länge von 8,6 Kilometern - ab der Staustufe Faulbach bis zum Bahnhof Wertheim - durchgängig erneuert werden, heißt es abschließend.

