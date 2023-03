Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gerüst auf dem Waldenhäuser Friedhof soll verschwinden

Schäden an Tunnelbaustelle noch nicht beseitigt

Wertheim 31.03.2023 - 11:41 Uhr 2 Min.

Das Gerüst muss weg. Der Waldenhäuser Ortschaftsrat drängt auf die Beseitigung der Bauschäden am Friedhof. Foto: Michael Geringhoff

Einer der Dauerbrenner ist der Friedhof. Nach dem Einsturz der Mauer hinter der Wertheimer Stiftskirche hatte die Stadt Wertheim sicherheitshalber alle kommunalen Mauern prüfen lassen. Die am Waldenhäuser Friedhof war dabei als einsturzgefährdet eingestuft und mit einem Gerüst gesichert worden.

Das Gerüst steht seither ebenso fest, wie die Mauer an sich, an die auch Grabsteine angebaut sind. Dieses ist Teil des Problems, auch weil die Eigentumsverhältnisse - und damit auch die Zuständigkeiten - sich zwischen Kirchen- und Stadtverwaltung aufteilen. Waldenhausens Ortsvorsteher Gerrit Lang sprach vom »Friedhof als Aushängeschild der Gemeinde« und davon, dass das unansehnliche Gerüst ein »Dorn im Auge« sei. Lang forderte in Richtung der Stadtverwaltung: »Wir wollen, dass das Provisorium endlich beseitigt wird«.

Beschädigter Talweg

Auch eine Bausache sind die Schäden, die rund um die Tunnelbaustelle der Westfrankenbahn durch den erheblichen Schwerlastverkehr entstanden sind. Hier geht es um den Talweg, wo vor Baubeginn ein Beweissicherungsverfahren gelaufen war. Der Talweg selbst zeigt Schäden, offenbar auch die Häuser der Anwohner. Da gilt es, Risse in Mauern und Wänden zu prüfen. Die Offenlegung des Protokolls, das Klarheit über die Reparaturabsichten schafft, steht noch aus.

Ebenfalls im Zusammenhang mit Tunnelbau könnten Schäden an der Tauberbrücke stehen. Die Brücke ist auf 30 Tonnen beschränkt. Offenbar mit Sondergenehmigung, waren auch schwere Lastwagen darüber hinweggefahren. Die Brücke weist jetzt breite Risse und, Betonaufbrüche auf, auch ist rostiges Eisen zu sehen. Stadt und Landkreis sollen Stellung beziehen und die Sachlage rund um den Brückenzustand in der nächsten Ortschaftsratssitzung darlegen.

Zu bedenken gegeben wurde auch, dass die nun notwendig gewordenen Brückenreparaturen - voraussichtlich einhergehend mit Sperrungen - die Bürger Waldenhausens noch einmal erheblich belasten würden.

Die Wiederherstellung der Dauerbaustelle an der Steige und den Stichstraßen lässt noch auf sich warten. Derzeit verzögere ein defektes Baugerät den Abschluss der Arbeiten. Versprochen sei, dass es nach Ostern losgehe. Auch nicht zufrieden sind die Waldenhäuser mit der Wiederherstellung des durch Leitungsbau in Mitleidenschaft gezogenen Sportplatzes. Seitens der städtischen Bauverwaltung sei nun ebenfalls festgestellt worden, dass man mit der Leistung des Bauunternehmers nicht zufrieden sein könne. Das Bauamt hat eine Wertheimer Gärtnerei mit den Arbeiten beauftragt. Die Stadtwerke Wertheim legen zur Wiedergutmachung, laut Ortsvorsteher Lang, noch einen Satz Fußbälle für die Dorfjugend obendrauf. Der Ballfangzaun und das zugesagte Basketballfeld gleich nebenan sind noch in der Warteschleife.

Für den, ebenfalls in der Verantwortung der Stadtwerke liegenden Verputz des neuen Nahwärmeheizhauses ist die 16. Kalenderwoche terminiert. Auch noch Sache der Stadtwerke ist es, einen längeren und schon vor einiger Zeit durch Elektroleitungsbau stark beschädigten Wiesenabschnitt entlang des Taubertal-Radwegs wieder herzustellen.

