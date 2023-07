Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Geplanter Kreisverkehr in Bettingen durchkreuzt Norma-Pläne

Nahversorgung

Wertheim 24.07.2023 - 13:38 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wie geht es nach der Entscheidung des Gemeinderats für einen Kreisverkehr an der Kreuzung von Landesstraße 2310 und Landesstraße 617 mit den Planungen für eine Norma-Filiale und einen Frischemarkt in direkter Nachbarschaft zum Wertheimer Autohof weiter? Sebastian Dahmen, Expansionsleiter der Firma Norma, sagt klar, dass man an dem Nahversorgungsstandort festhalten wolle. Allerdings brauche man bis Ende 2027 eine Baugenehmigung für das Projekt. Und: Der Standort für den Frischemarkt müsse umgeplant werden.

Zeitrahmen bis 2027 schwer einzuhalten

Dieser Zeitfaktor ist aus Sicht von Sebastian Dahmen das eigentliche Problem bei der jetzt vom Gemeinderat getroffenen Entscheidung, das rund 8900 Quadratmeter große Grundstück mittels eines Kreisverkehrs zu erschließen. Bevor der Flächennutzungsplan geändert - eine Teilfläche des Grundstücks muss in ein Sondergebiet für die Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelmarktes umgewandelt werden - und ein Bebauungsplan aufgestellt werden könne, müssten die Planungen für die Erschließung durch den Kreisverkehr auf den Weg gebracht werden. Dahmen fürchtet, dass der Zeitrahmen bis Ende 2027 deshalb nur schwer einzuhalten sein dürfte.

Das gesamte Grundstück befindet sich im Eigentum des Nürnberger Unternehmens RVK Revest. Die RVK hat bereits im Jahr 2019 eine vertragliche Vereinbarung mit dem Lebensmittelhändler zur Ansiedlung eines Norma-Marktes mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern getroffen. Aufgrund der umfangreichen Prüfungen, wie das Grundstück erschlossen werden könne, habe der Vertrag mehrfach verlängert werden müssen, heißt es in den Erläuterungen des Projekts vom Stadtplanungsamt. Eine rechtskräftige und vollziehbare Baugenehmigung müsse spätestens bis zum 31. Dezember 2027 erteilt sein, ansonsten sei der Kaufvertrag »endgültig unwirksam«, so die Erläuterungen des Planungsamtes zu den vertraglichen Bedingungen weiter.

Umplanungen auf Norma- und Autohof-Grundstück

Der Bau des Kreisverkehrs hat dabei auch Auswirkungen auf das eigentliche Grundstück. Wie die Skizze der von der Stadt Wertheim mit dem Verkehrsgutachten beauftragten Ingenieurgesellschaft zeigt, führt der Kreisverkehr mit seinem geplanten Radius von 50 Metern und den angedachten Ein- und Ausfahrten zu umfangreichen Umplanungen auf dem Grundstück. Der Autohof könnte dann nämlich nur über eine Teilfläche des Grundstücks erschlossen werden, auf der derzeit noch der Frischemarkt vorgesehen ist. Das führe dazu, dass die Lage des Frischemarkts auf dem Grundstück neu überplant werden müsse, so Dahmen im Gespräch mit der Redaktion.

Der Kreisverkehr ist für den Norma-Mitarbeiter itarbeiter nur die zweitbeste Lösung. Das Unternehmen befürwortete eigentlich eine Ampellösung mit zwei Ein- und Ausfahrten für den Standort. Und dies nicht nur, weil es die kostengünstigere Lösung wäre. Sondern auch, weil sich der Lebensmitteldiscounter davon eine schnellere Umsetzung des Gesamtprojekts versprach.

Ende 2026 sollen die Bagger für den Norma-Bau rollen

Um das Gesamtprojekt letztlich nicht zu gefährden, das hatte Dahmen bereits in der Gemeinderatssitzung deutlich gemacht, sei die Firma Norma aber auch bereit, eine Kreisverkehrslösung mitzutragen. Bei beiden Erschließungsvarianten hat die Firma Norma allerdings einen Zeitrahmen vorgegeben, der folgende Rahmenbedingungen vorsieht: Norma will Ende 2026 mit dem Bau seines 1200 Quadratmeter großen Lebensmittelmarktes beginnen. Bei einer Bauzeit von etwa fünf bis sieben Monaten sollte die Verkehrserschließung bis zum 30. Juni 2027 fertiggestellt sein.

Der Ortschaftsrat Bettingen befasst sich in seiner Sitzung an diesem Dienstag noch einmal mit einer Erschließung des Grundstücks über einen Kreisverkehr. Bereits im Bauausschuss und im Gemeinderat hatte Bettingens hatte die stellvertretende Ortsvorsteherin Ines Ulsamer-Beck die Position des Ortschaftsrats für einen Kreisverkehr erläutert.

GUNTER FRITSCH