Geplante Mauer entsetzt Anwohner in Bestenheid

Stadtteilbeirat Bestenheid in Kürze

Wertheim. Mit folgenden Themen hat sich der Bestenheider Stadtteilbeirat ebenfalls beschäftigt:

Brennpunkt: Anwohner der Breslauer Straße beklagen sich über Lärm, Schmutz und unziemliches Verhalten Jugendlicher. Seit ungefähr einem Jahr nutzten die jungen Leute eine Ruhebank als abendlichen Treffpunkt. Sie hinterließen Müll, es werde auf die Grundstücke der Anwohner uriniert, die jungen Leute kifften, herumliegende Blister zeugten auch von Medikamentenmissbrauch. Schon mehrfach habe man kurze Austausche von möglicherweise Geld und Drogen beobachtet. Die Situation sei unhaltbar, die jungen Leute unfreundlich bis aggressiv, die Bank müsse abgebaut werden. Der Stadtteilbeiratsvorsitzende Thomas Förstel bestätigte, dass es verschiedene solcher Punkte im Stadtteil gebe. Man werde um den Abbau der Bank bitten, das werde das Problem allerdings nicht lösen, sondern voraussichtlich nur verlagern.

Baumspenden: Ein örtliches Unternehmen will dem Stadtteil Bestenheid eine stattliche Anzahl von Bäumen stiften. Der Stadtteilbeiratsvorsitzende Förstel findet das gut, weiß aber auch, dass Bäume wegen des Laubs bei manchen Bürgern nicht unumstritten sind. Anwohner sind aufgerufen, mögliche Pflanzstandorte anzubieten.

Heckenschnitt: Es erging die dringende Aufforderung an Privathaushalte, ihre Hecken entlang öffentlicher Wege zurückzuschneiden. Der Stadtteilbeirat selbst überprüfe aktuell die Hecken-Lage an den Rändern der öffentlichen Grundstücke.

Tempo: An zwei verschiedenen Stellen war von Mitte September bis Mitte Oktober die Geschwindigkeit der Autos auf der Landesstraße gemessen worden. An der ersten Messtelle waren 36 Prozent der Autos klar zu schnell (der Spitzenreiter mit 128 Kilometern pro Stunde), an der zweiten Messtelle, weiter ortseinwärts, waren immer noch 22 Prozent zu fix unterwegs. Der Schnellste war hier mit 113 Kilometern pro Stunde gemessen worden, erlaubt sind 50.

Kinderbetreuung: Die Kinderzahlen halten sich stabil um die 100. Auch fürs kommende Jahr ist die Auslastung beider Bestenheider Kindergärten gewährleistet.

Haushalt: Für Bestenheid sind für das Jahr 2024 eine Vielzahl von Maßnahmen aus dem Etat der Stadt Wertheim beantragt. Im November wird der Gemeinderat darüber beraten. Geplant sind eine neue Fassade an der Grundschule, die Sanierung der Hafenstraße sowie der Poller am Kreisverkehr Ecke Zieglerweg und der Neubau des Fahrradständers an der Turnhalle. Erste Gelder in Höhe von 37.500 Euro sind auch für ein eventuelles Familienzentrum eingeplant. Derzeit nicht aufgenommen ist der dritte Bauabschnitt des Ortsverbindungswegs zum Wartberg.

Village App: Auch Bestenheid soll nun die Village App bekommen, der Start ist für Januar 2024 geplant.

Lärmschutz: Für den Lärmschutzwall an der L 2310 sieht es schlecht aus. Das Regierungspräsidium hat den Bau zunächst auf unbestimmte Zeit zurückgestellt: Derzeit sehe man kein hinreichend gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Fernwärme: Patenstadtrat Axel Wältz sieht Fernwärme in Bestenheid im Kontext der kommunalen Wärmeplanung als Zukunftsmusik. Es gebe tatsächlich erste Planungen im Zusammenspiel mit denkbarer Wasserstoffproduktion. »Aber da stehen wir tatsächlich noch ganz am Anfang«, sagte Wältz. Ge