Frankfurter Georg Wyrwoll wird Bürgermeister in Werbach

Nachwahl

Werbach 07.05.2023 - 18:32 Uhr

Georg Wyrwoll (links) wird neuer Bürgermeister in Werbach. Er folgt dem langjährigen Rathaus-Chef Ottmar Dürr (rechts).

Die Bürger der Gemeinde im Main-Tauber-Kreis haben am Sonntag entschieden. Wyrwoll konnte knapp die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich ziehen. Er folgt damit dem langjährigen amtierenden Bürgermeisters Ottmar Dürr auf dem Rathaus-Sessel. Der Wertheimer Gastronom Stefan Kempf, dessen Kandidatur im Vorfeld viel beachtet war, landete auf Platz 3.



Georg Wyrwoll nach seiner Wahl im Video-O-Ton:

Wyrwoll lebt derzeit noch in Frankfurt und wird zum Antritt seiner achtjährigen Amtszeit nach Werbach ziehen, seine Frau lebt bereits hier. Der Mann, der beruflich bis dato in der Kommunikationsbranche tätig und nun als Parteiloser angetreten war, hatte sich bei jüngster Gelegenheit bereits zur Bürgermeisterwahl in Lauda-Königshofen gestellt. Über seinen Sieg nun feuten sich ganz besonders die beiden CDU-Politiker, der Landtagsabgeordnete Wolfgang Reinhart und Landrat Christoph Schauder. Wyrwoll will vor allem die Themen demografischer Wandel, Digitalisierung, Finanzen und Kanalsanierung angehen, sagte er am Sonntagabend nach seiner Wahl.

Das ist das vorläufige Endergebnis in Werbach:

Bürgermeisterwahl in Werbach

Georg Wyrwoll : 51,08 Prozent (997 Stimmen)

Thomas König: 34,73 Prozent (678 Stimmen)

Stefan Kempf : 12,19 Prozent (238 Stimmen)

Lutz Strobel : 1,59 % (31 Stimmen)

freie Zeile: 0,41 % (8 Stimmen)



Wahlbeteiligung: 72,29 Prozent

Wahlberechtigte: 2.703

Wähler/-innen: 1.954

gültige Stimmen: 1.952 (99,90 %)

ungültige Stimmen: 2 (0,10 %)

Die offizielle Amtseinführung des neuen Bürgermeisters ist am 6. Juli 2023.



Großes Interesse am Ausgang der Bürgermeister-Wahl in Werbach. Viele kamen zum Rathaus, um "dem Neuen" zu gratulieren".

Georg Wyrwoll sicherte sich damit im zweiten Anlauf den Rathausstuhl. Schon den gesamten Wahltag über zeichnete sich der Sieg des Frankfurters ab, der eine in weiten Teilen strategisch geführte Wahl für sich entscheiden konnte. Die Strategie lag dabei auf Wyrwolls, als dann auch auf Seiten der Wähler. Wyrwoll hatte von Beginn an alles richtig gemacht, sich in einer großen Kandidatenrunde perfekt präsentiert, vorher und später in Einzelveranstaltungen gepunktet.

Nachdem es im Ersten Wahlgang noch knapp zwischen Wyrwoll und Thomas König gewesen war, hatten die Wähler es im zweiten Urnengang dringend klar machen wollen. Nur in Teilen hatten die Wahlberechtigten offenbar die Stimmen der im ersten Gang klar unterlegenen Kandidaten Lutz Strobel und Stefan Kempf unter den beiden Führenden aufgeteilt. Wyrwoll war dem Kontrahenten König in allen Wahlbezirken davongezogen, ganz offensichtlich hatten auch vormalige König-Wähler am Ende dem Frankfurter den Vorzug gegeben. Das war in dieser Deutlichkeit durchaus überraschend – so sehr, dass König die verlorene Wahl am Sonntag noch nicht kommentieren wollte.

Große Freude hingegen bei Georg Wyrwoll, der sich beim Bürger für die netten Erstkontakte im Wahlkampf und die ihn begleitenden Gebete bedankte. Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Reinhart, sprach vom Sieg der Demokratie und begrüßte Wyrwoll als neuen Kreisbürger. Landrat Christoph Schauder sprach vom eindeutigen Wahlsieg Wyrwolls und begrüßte „den Neuen“ in der kommunalen Familie des Main-Tauber-Kreises.













„Eine ganz knappe Kiste“, so sah es eine 66-jährige Werbacherin am Sonntag kurz nachdem sie ihre Stimme abgegeben hatte. Vor den Wahllokalen ließen sich bis 18 Uhr eine ganze Reihe von Strömungen und Tendenzen auffangen. Eine ganze Reihe von Wählern wollte sich diesmal zwischen den beiden Spitzenreitern entscheiden. Viele sagten, dass sie, um die Stimme sinnvoll einzusetzen, dieses Mal auf das Kreuz für Kempf oder Strobel verzichten wollten und stattdessen einem der Mehrheitskandidaten die Stimme gegeben haben. Die Unsicherheit unter den Wählern war dennoch groß. Viele dachten zudem, dass keiner der beiden starken Kandidaten wirklich gut zur Gemeinde Werbach mit ihren Teilorten passen würden.

Der anfangs recht faire Wahlkampf schien in den vergangenen zwei Wochen verbissener geführt worden zu sein. Besonders in den sogenannten sozialen Medien soll teils sehr engagiert auf angenommene Schwächen einzelner Kandidaten hingewiesen worden sein. Von böswilligen Gerüchten und oftmals geringem Wahrheitsgehalt war die Rede. Dem Vernehmen nach ist der Wertheimer Unternehmer Stefan Kempf mit Abstand am seltensten Zielscheibe böswilliger Angriffe geworden. Im Endspurt um die Wählergunst hatten besonders die Kandidaten Wyrwoll und König noch einmal nachgelegt. Letzterer unter anderem mit Plakaten, auf die er zuvor mit Absicht verzichtet hatte. Georg Wyrwoll hatte seine Chancen bis zur buchstäblich letzten Sekunde zu steigern versucht. Zuletzt hatte er - in den späten Abendstunden des Vorwahltages - noch einmal Wahlwerbung unter anderem an Brunntaler Haustüren gebracht.



Angetreten waren bei dieser Nachwahl am Sonntag, 7. Mai, erneut vier Kandidaten:

Bürgermeisterwahl in Werbach am Sonntag, 23. April 2023

Vor 14 Tagen hatte keiner die Mehrheit auf sich vereinen können, zurückziehen wollte keiner. Alle vier traten - das ist nach baden-württembergischen Kommunlwahlrecht möglich - wieder an.

So lautete das vorläufige Ergebnis vom Sonntag, 23. April:

Georg Wyrwoll: 37,4 Prozent (727 Stimmen)

Thomas König: 36,16 Prozent (703 Stimmen)

Stefan Kempf: 19,29 Prozent (375 Stimmen)

Lutz Strobel: 6,22 Prozent (121 Stimmen)

Wahlbeteiligung: 72,14 Prozent

gültige Stimmen: 1.944

ungültige Stimmen: 6

Wahlberechtigte: 2703

Michael Geringhoff/Manuela Klebing