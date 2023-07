Genug Lebensmittel für die Tafeln? In Lohr macht sich der Mangel bemerkbar

Wertheim bemerkt keinen Spendenrückgang

Lohr a.Main 13.07.2023 - 11:40 Uhr 3 Min.

Bei der Lohrer Tafel sorgen viele Ehrenamtliche dafür, dass gespendete Waren sortiert und verteilt werden. Aktuell geht die Menge der Warenspenden aber deutlich zurück. Foto: Diakonisches Werk Lohr Die Tafel in Wertheim bekommt aktuell ausreichend Lebensmittelspenden. Die Ehrenamtlichen bereiten sie für die Verteilung vor.

Die Kunden der Tafel sind dankbar für das Angebot. So berichtete ein Kunde der Wertheimer Tafel, er nutzte diese schon seit zweieinhalb Jahren. Sein Einkommen reiche trotz fester Arbeitsstelle nicht für sich und seine Familie. »Auch wenn wir günstig wohnen«, sagte er. Alles sei so teuer geworden, dass es schwierig werde. Er arbeite selbst im Verkauf und sehe Preissteigerungen von bis zu 25 Prozent. Das Angebot der Wertheimer Tafel sei immer abwechslungsreich: »Man kann zufrieden sein.« Er wisse, dass die Leute hinter der Theke bei der Tafel tun, was möglich ist, lobte er.

Deutschlandweit melden Tafeln, dass ihnen immer weniger Lebensmittelspenden zur Verfügung gestellt werden. Dies führt zu Problemen beid er Versorgung der Kunden. In Wertheim und Lohr fällt die Situation sehr unterschiedlich aus.

Die Tafel in Lohr erhält, wie alle Tafeln, von Geschäften Frischwaren gespendet. Dazu gehören auch Kühlwaren kurz vorm Ablaufdatum oder kurz darüber, berichtete Michael Donath, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Lohr, das die Tafel betreibt. »Wir haben seit etwa drei Monaten mit spürbarer Knappheit der Lebensmittelspenden zu tun«, erklärte er. Auch die Spenden haltbarer Waren aus dem Zentrallager der Tafel seien zurückgegangen, da auch diese weniger Waren erhielten. Keinen starken Rückgang merke man aktuell bei Sammelaktionen von haltbaren Waren zum Beispiel von Großmärkten, Schulen und Kitas. »Gott sei Dank werden wir von Spendern und Gesellschaft gut unterstützt, sonst wäre es ganz schlimm«, meinte Donath.

Der deutliche Rückgang der regelmäßigen Lebensmittelspenden hat große Auswirkungen. So habe man bereits Lebensmittel dazukaufen müssen, was zuvor nicht erforderlich gewesen sei. Dies sei aber nicht Sinn der Tafel. Zum Spendenrückgang komme eine steigende Kundenzahl - unter anderem durch Geflüchtete zum Beispiel aus Afghanistan oder der Ukraine.

»Wir sind an dem Punkt, dass wir diese große Anzahl an Menschen nicht mehr zufriedenstellend versorgen können«, bedauerte Donath. Zusätzlich zum Rückgang an Lebensmittelspenden und steigender Kundenzahl kämen auch die Tafelmitarbeiter an ihre Grenzen. »Außer Rentnern und Menschen mit Behinderung dürfen alle anderen unserer Kunden nur noch alle zwei Wochen unser Angebot nutzen«, erklärte Donath.

Außerdem gebe es einen generellen Anmeldestopp. Davon ausgenommen sind wieder die Rentner und Menschen mit Behinderung. »Diese müssen wir weiter versorgen, auch wöchentlich«, erklärte der Geschäftsführer. Alle anderen neuen Berechtigten nehme man auf eine Warteliste auf. Man habe sich auch zu diesen Reglungen entschieden, da es für gereizte Stimmung bei den Klienten sorge, wenn nicht genügend Lebensmittel bereitstünden. Zudem mache die Situation die Ehrenamtlichen unzufrieden. Weiter betonte er: »Die Tafel ist nicht dafür da, die Defizite des Staates aufzufangen.«

Deutlich besser ist die Situation bei der Tafel in Wertheim. »Wir bekommen aktuell sehr viele Spenden von Läden und sind zufrieden«, sagte Dieter Adelmann, Leiter der Wertheimer Tafel. Aktuell hole man Waren aus 15 Läden bis nach Stadtprozelten. Im April und Anfang Mai habe es einen kurzen Einbruch bei der Spendenmenge gegeben, jetzt sei man aber wieder auf dem Stand von zuvor. Dank zollte auch er der Wertheimer Bevölkerung, den Betrieben und Schulen, die oft haltbare Lebensmittel und Drogeriewaren spendeten. Auch mit der Aktion »Kauf eins mehr« mit über 50 Kisten haltbaren Waren war er sehr zufrieden. Bei haltbaren Waren könne man aber nie genug haben.

In den letzten Monaten habe der Förderverein nichts zukaufen müssen. Auch vom Zentrallager der Tafel bekomme man Ware. Die Menge sei immer unterschiedlich, aber man erkenne keinen Abwärtstrend. Um den Ansturm pro Öffnungstag zu verringern und damit die Wartezeiten zu verkürzen, wurden die Einkaufsberechtigten in drei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe darf einmal pro Woche bei der Wertheimer Tafel einkaufen. »So machen es auch die anderen Tafeln im Main-Tauber-Kreis«, berichtete Adelmann abschließend.

Hintergrund: Tafeln in Wertheim und Lohr Für die Tafel in Wertheim gibt es laut deren Leiter Dieter Adelmann aktuell Berechtigungen für rund 500 Erwachsene und 300 Kinder aus etwa 300 Haushalten. Die Kunden kommen aus Wertheim, Kreuzwertheim, Külsheim, Freudenberg und Hasloch. An jedem der drei Öffnungstage (Montag, Mittwoch und Freitag) kommen aktuell durchschnittlich 50 Kunden. Engagiert sind bei der Wertheimer Tafel rund 50 Ehrenamtliche. Für die Tafel Lohr haben etwa 900 Personen aus rund 400 Haushalten eine Berechtigung zum Bezug von Lebensmitteln. Damit ist sie nach Angaben des Diakonischen Werks als Betreiber die größte im Umkreis. Rund 140 ehrenamtlich Mitarbeitende kümmern sich um die Abholung, Sortierung und Verteilung der Lebensmittel. Der Tafelladen in Lohr hat Mittwoch und Samstag geöffnet. Zudem verfügt die Lohrer Tafel über ein Tafelmobil, das mittwochs nach Neustadt, freitags nach Rechtenbach und Neuhütten, Wiesenthal, Krommenthal, Partenstein und Frammersbach fährt. Am Samstag gibt es einen Lieferservice für Senioren und Menschen mit Behinderung. Außerdem bietet die Lohrer Tafel für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen einen Begleitservice für den Besuch im Tafelladen an. Beide Tafeln haben einen hohen Anteil geflüchteter Menschen unter den Kunden. bdg