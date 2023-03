Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Genossenschaft spendet 10.000 Euro an die Tafeln im Main-Tauber-Kreis

Soziales: Je 2500 Euro gehen nach Wertheim, Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen und Bad Mergentheim

MAIN-TAUBER-KREIS 22.03.2023 - 16:36 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Energie + Umwelt eG spendete 10.000 Euro an die Tafeln im Main-Tauber-Kreis.: Mit Landrat Christoph Schauder (Dritter von rechts) freuen sich die Vertreter der Träger der Tafeln, das Diakonische Werk Main-Tauber-Kreis, der Caritasverband im Tauberkreis sowie die Verantwortlichen der Tafeln in Wertheim, Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen und Bad Mergentheim. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Aylin Wahl

»Die Turbulenzen an den Strommärkten und die vielen Sonnenstunden führten im vergangenen Jahr zu höheren Einnahmen beim Verkauf von Solarstrom von denen die Energie + Umwelt profitierte. Mit der Spende möchten wir den bedürftigen Bürgerinnen und Bürgern etwas zurückgeben«, sagte Wendelin Geiger, Vorstandsvorsitzender der Energie + Umwelt eG.

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine ist vieles laut Landrat Christoph Schauder nicht mehr so, wie es war. Viele politische und moralische Selbstverständlichkeiten schienen nicht mehr zu gelten. Die Auswirkungen auf das tägliche Leben seien deutlich spürbar. Alle beschäftige die Inflation. Diese Entwicklungen spürten auch die Tafeln im Main-Tauber-Kreis deutlich. Gerade haltbare Lebensmittel, wie Nudeln, Reis, Mehl oder Öl, seien Mangelware bei den Tafeln. Der Landrat wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass daher auch Sachspenden sehr willkommen sind.

Wachsende Existenzangst

»Die Inflation und die hohen Preise für Lebensmittel, die Energiekrise und weitere Folgen des Ukrainekriegs sorgen geballt dafür, dass immer mehr Menschen Existenzangst erleben und nicht mehr wissen, wie sie Grundlegendes bezahlen sollen. Zusammengefasst kann man sagen, dass die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in der aktuellen Krise so stark gefordert sind, wie nie zuvor. Das Ehrenamt kann in unseren Augen nicht stark genug gewürdigt werden. Wir sind davon überzeugt, dass die Tafeln im Main-Tauber-Kreis mit diesem Geld viel erreichen können«, erläuterte Vorstandsmitglied Steffen Kuhn.

Die Genossenschaft Energie + Umwelt eG Neckar-Odenwald-Main-Tauber ist ein Zusammenschluss aus Bürgern, Kommunen und Unternehmen mit dem Ziel, in der Region Neckar-Odenwald und Main-Tauber möglichst viele Photovoltaikanlagen auf Dächern zu bauen und sauberen und nachhaltigen Strom zu produzieren. Damit schafft die Genossenschaft mehr Energieunabhängigkeit. Ferner betreibt sie auch Windkraftanlagen zur regenerativen Energieerzeugung. Gleichzeitig werden Maßnahmen initiiert, um die Verbraucher sowie die Bürger der Region dazu anzuregen, mehr Sonnenstrom zu erzeugen und Energie effizienter zu nutzen, so die Mitteilung der Behörde.

el