Wertheim plant mit deutlich höherer Verschuldung

Genehmigungsfähiger Haushalt mit Risiken

Wertheim 08.11.2023 - 16:41 Uhr 2 Min.

Am Standort des ehemaligen Wertheimer Krankenhauses soll ein neues Quartier mit Wohnungen, Schule und Sporthalle entstehen. In der Sitzung des Bauausschusses des Wertheimer Gemeinderats zum Bebauungsplan "Oben am Knackenberg" ging es vor allem um die Themen Verkehr und Parkflächen. Foto: Birger-Daniel Grein Bildunterschrift 2023-10-25 --> Am Standort des ehemaligen Wertheimer Krankenhauses soll ein neues Quartier mit Wohnungen, Schule und Sporthalle entstehen. In der Sitzung des Bauausschusses des Wertheimer Gemeinderats zum Bebauungsplan »Oben am Knackenberg« ging es vor allem um die Themen Verkehr und Parkflächen. Foto: Birger-Daniel Grein

Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr erhöht sich das Haushaltsvolumen im kommenden Jahr auf eine Rekordhöhe von 99,4 Millionen Euro, was einem Plus von 11,5 Millionen Euro entspricht. Davon entfallen nur auf den Ergebnishaushalt, also für den laufenden Betrieb von Verwaltung und Infrastruktur, rund 78,4 Millionen Euro, rund fünf Millionen mehr als in diesem Jahr. Auch bei den Investitionen gibt es eine merkliches Plus: Mit knapp 21 Millionen an Ausgaben sind das rund 6,5 Millionen mehr als noch in diesem Jahr.

Ausgaben für Erschließungen

Allerdings müsse bei den Investitionen berücksichtigt werden, darauf wies Helmut Wießner hin, dass die bis ins Jahr 2022 praktizierte Wohngebietserschließung, bei der die Kosten außerhalb des eigentlichen Haushaltes abgebildet wurden, auf Hinweis des Regierungspräsidiums ab 2023 wieder bei den Investitionen im eigentlichen Haushalt abzubilden seien. Im Ergebnis bedeutet dies: Für die Erschließung des Baugebiets Sachsenhausen und die Planung weiterer sieben Baugebiete sind im Haushalt 2024 allein Ausgaben in Höhe von rund 5,9 Millionen Euro eingestellt. Weil diese Ausgaben aber nicht im Vorfeld durch Grundstücksverkäufe zu erlösen seien, brauche es »eine zusätzliche Kreditermächtigung« im Jahr 2024 in Höhe von rund 3,6 Millionen Euro, bezifferte Wießner.

Bei den Einnahmen durch die Gewerbesteuer geht die Kämmerei davon aus, dass diese im kommenden Jahr um zwei Millionen Euro auf dann 22,5 Millionen Euro steigen werden, weil das Jahresergebnis 2023 »aus aktueller Sicht« wohl deutlich besser ausfallen werde. Angesichts der aktuellen Konjunkturprognosen hält Wießner diesen Ansatz »trotzdem für optmistisch«. So basierten die Zahlen im Wesentlichen auf der Steuerschätzung im Mai. Die Steuerschätzung aus dem Oktober ist noch nicht in die Zahlen für 2024 eingearbeitet, werde allerdings nur »geringe Veränderungen« bringen, lautete seine Einschätzung. Eine Anhebung der Realsteuerhebesätze sei im Haushalt für das kommende Jahr nicht eingeplant.

21 Millionen Investitionen

Das Investitionsprogramm der Stadt Wertheim hat im kommenden Jahr ein Gesamtvolumen von rund 21 Millionen Euro, wobei die reinen Ausgaben in die Infrastruktur nur rund 20,3 Millionen Euro betragen (Vorjahr rund 14 Millionen Euro). Für die Tilgung von Darlehen gibt die Stadt im kommenden Jahr zusätzlich 650.000 Euro aus. Die Kreditermächtigung hat einem Umfang von 7,4 Millionen Euro, womit die Netto-Neuverschuldung auf rund 6,8 Millionen Euro steigt. Der Schuldenstand der Kommune wird sich damit im kommenden Jahr von derzeit rund 3,7 Millionen Euro auf über 13,7 Millionen erhöhen.

Um die Investitionen auf Rekordniveau zu finanzieren plant die Kommune neben der Neuverschuldung auch die Entnahme von rund 7,8 Millionen Euro aus den Rücklagen. Da auch für die laufende Verwaltungstätigkeit noch einmal knapp zwei Millionen Euro aus den Rücklagen benötigt werden, schmelzen die Rücklagen im kommenden Jahr um insgesamt rund 9,8 Millionen Euro ab.

Der Blick in die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 zeigt zudem, dass in diesen vier Jahren Investitionen (einschließlich der Tilgungen für Kredite) in Höhe von rund 72,8 Millionen Euro eingeplant sind. Um diese Ausgaben zu finanzieren, sind Investitionszuwendungen und Grundstückserlöse von rund 45 Millionen Euro eingeplant. Eigenmittel aus dem Kassenbestand von acht Millionen Euro und Kreditermächtigungen in Höhe von rund 22,8 Millionen Euro sollen die Finanzierung außerdem sicherstellen. Damit würden sich allerdings die verfügbaren Mittel der Großen Kreisstadt von derzeit rund 21 Millionen Euro bis zum Jahresende 2027 auf die Mindestrücklage von 1,5 Millionen Euro verringern.

Zahlen und Fakten: Die größten Investitionen 2024 Die Investitionsschwerpunkte im Haushalt 2024 und den folgenden sind neben dem Neubau der Dreifachturnhalle am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium die Erweiterung von Kindertagesstätten, die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, der Neubau von Gerätehäusern für die Feuerwehr und Straßenerneuerungs- und Erschließungsmaßnahmen. Im Einzelnen sind für die neue DBG-Halle rund 6,5 Millionen Euro, für die Erweiterung des Gewerbegebiets Almosenberg mit Straßenbau und Entwässerung rund drei Millionen Euro veranschlagt. Die Erschließung des neuen Wohngebiets Oben am Knackenberg steht mit 1,23 Millionen Euro im Haushalt 2024, ebenfalls 1,2 Millionen Euro soll der Kauf von fünf neuen Feuerwehrfahrzeugen kosten. Mit 1,1 Millionen Euro kalkuliert ist der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Sonderriet. gufi