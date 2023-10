Gemeinschaftswald in Sachsenhausen

Zum einen geht es um die Bildung eines sogenannten Gemeinschaftswalds, bei dem die Waldbesitzer ihre Flächen einbringen, die dann von einem beauftragten Förster bewirtschaftet und dessen Erträge aus der Holzwirtschaft jährlich an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. An diesem Gemeinschaftswald beteiligt sich die Stadt mit einer Fläche von zwei Hektar. Weitere 2,8 Hektar städtischer Wald werden in die eigentliche Flurbereinigung eingebracht. Außerdem stimmte der Betriebsausschuss dem Wegeprogramm der Waldflurbereinigung zu. Die neu auszubauenden Wege fallen nach Abschluss der Flurbereinigung in den Unterhalt des Eigenbetriebs Wald, erläuterte Hubert Burger vom Liegenschaftsamt.

gufi