»Gemeinsam um Demokratie kümmern«

Festakt: 50 Jahre FDP im Kreisverband Main-Tauber

MAIN-TAUBER-KREIS?/?BAD MERGENTHEIM 10.10.2023 - 18:03 Uhr < 1 Min.

Norbert Patzner (50 Jahre Mitglied) erhielt die Theodor-Heuss-Medaille in Gold von Benjamin Denzer. Foto: Simon Retzbach

Neben Altlandrat Georg Denzer und seinem Nachfolger Christoph Schauder von der CDU war mit Stadt- und Kreisrat Rainer Moritz von den Grünen sowie Bürgermeisterstellvertreter Klaus-Dieter Brunotte (SPD) ein breites parteipolitisches Spektrum vertreten, heißt es in einer FDP-Pressemitteilung.

Graswurzeldemokratie

»Wir müssen uns als Demokraten gemeinsam um die Demokratie kümmern«, betonte Brunotte in seinem Grußwort eindringlich. Es sei höchste Zeit, dass man für die gemeinsamen Werte eintrete. Einen Baustein hierzu bilde die FDP, die gerade in Bad Mergentheim schon viel länger zurückreichende Wurzeln habe, als es die offiziellen 50 Jahre vermuten lassen. Beispielhaft hierfür erwähnte Brunotte den in der Kurstadt aktiven Fritz Ehrler, der sich dem Begriff der »Graswurzeldemokratie« verschrieben hat. Als Gemeinderat und Gründer des »Liberalen Stammtischs« stand er für die Verwurzelung der Politik vor Ort. Er war bereits seit 1951 Parteimitglied, damals noch in der Vorgängerpartei, der Demokratischen Volkspartei.

Landrat Christoph Schauder sagte, die FDP stehe für Freiheit, Selbstbestimmung, Toleranz und Respekt. »Das sind Werte, die angesichts aktueller Krisen und starker politischer Ränder sehr wichtig sind«, betont er. Alle etablierten Parteien müssten Zukunftsfragen endlich angehen und Lösungen finden, appellierte er.

Norbert Patzner blickt auf 50 Jahre Mitgliedschaft bei den Liberalen zurück. Hierfür erhielt er von Kreisvorsitzendem Benjamin Denzer die Theodor-Heuss-Medaille in Gold.

