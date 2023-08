Malteser haben in Wertheim einen Besuchs- und Begleitungsdienst ins Leben gerufen

Gemeinsam statt einsam

Wertheim 08.08.2023 - 11:42 Uhr 2 Min.

Hilfe bekommen und Helfen macht Freude: Gerald Strauss, Ludwig Lermann, Olaf Nadler und Gabriele Gauger (von links) im Wohnstift Hofgarten.

Ein erstes Kennenlernen hilft den Verantwortlichen, die passenden Zweierteams zusammenzustellen. Vielleicht hat man in der gleichen Branche gearbeitet, hat die gleichen Hobbys und ähnliche Interessen. Das müsse passen, um erfolgreich zu sein. Eine kurze Schulung und ein Erste-Hilfe-Kurs sorgen für ein sicheres Gefühl. »Wir organisieren auch Gruppentreffen für die Ehrenamtlichen«, so Nadler. Da könnten Erfahrungen ausgetauscht werden.

Im Wohnstift Hofgarten besucht der Wertheimer Gerald Strauss seit Mai regelmäßig den ehemaligen Wertheimer Stadtbrandmeister Ludwig Lermann. Für das Gespräch mit diesem Medienhaus kommen Gaby Gauger und Olaf Nadler dazu. Im Hintergrund läuft stumm das Fußballspiel Südkorea gegen Deutschland. »Meine schönste WM«, sagt Lermann lachend, als die Besucher beim Stand von 1:1 eintreffen. Diesmal könne er alle Spiele sehen.

Warum ist das so? Der 67-Jährige war drei Monate in Rente, als er im September 2021 auf offener Straße zusammenbrach. Per Hubschrauber kam er in die Uniklinik nach Heidelberg. Sechs Wochen lag der Ehrenstadtbrandmeister im Koma und hat sich mit viel Willenskraft ins Leben zurückgekämpft. Ab dem Bauch ist er gelähmt und braucht 24 Stunden Hilfe.

Seine 88-jährige Mutter lebt in Marktheidenfeld und kommt oft mit seiner Schwester zu Besuch. Auch Freunde und Feuerwehrkameraden schauten vorbei, erzählt er. »Ich wollte auch deshalb hier ins Wohnstift«, sagt Lerman und fügt augenzwinkernd hinzu: »Aber auch, weil hier vom Brandschutz her alles sicher ist.« Dreimal pro Woche isst er im Speisesaal. Er hat seinen Humor nicht verloren und erzählt, dass er die Bewohner bespaße. Mit dem Elektrorollstuhl könne er auch mal »ausgehen«. Mit Hilfe des Taxiunternehmens Stemmer war er sogar beim Altstadtfest.

Seine Kollegin Petra Jankowski hat den Kontakt zu den Maltesern hergestellt. »Der Ludwig braucht Kontakt, Menschen um sich«, beschreibt sie ihn. Gerald Strauss ist da genau der Richtige. Der 65-Jährige ist seit Januar im Ruhestand und bereits seit 2015 als ehrenamtlicher Betreuer im ganzen Main-Tauber-Kreis im Einsatz. Er hat auch eine Hospizausbildung. In der Regel kommt er einmal pro Woche zu Lermann, bei Bedarf auch mal zu einem extra Termin.

»Ich mache Botengänge zum Steuerberater oder zur Bank«, erläutert er. »Ja, und er kauft für mich ein«, lobt Lermann. Ab und zu mal was »G'scheits« vom Metzger müsse sein, »richtige Metzgersworscht«. Er sei sehr zufrieden mit Gerald Strauss, denn mit ihm könne er sich auch über sein Hobby unterhalten, Fahrzeuge und Maschinen. Strauss interessiert sich für Oldtimer, das passt. Auch im Fußball kennen sich beide aus. Dass die deutschen Mädels nicht weiterkommen finden sie schade.

»Ich komme immer vormittags hierher«, erzählt Strauss, der viel liest und Archäologie und Geschichte besonders mag. Sie redeten miteinander oder er mache auch ein bis zwei Stunden lang Botengänge, was anfalle.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: Malteser in Wertheim Gut 15 Jahre gibt es in Wertheim bereits den Hospizdienst des bundesweit tätigen Vereins der Malteser. Erst Ende letzten Jahres wurde die Ortsgliederung Wertheim gegründet. Die Ortsbeauftragte Meike Diehm freut sich über inzwischen 64 aktive und 14 passive Mitglieder. 57 Personen sind im Hospizdienst aktiv und begleiten über 100 Patienten. Neu ist die Besuchsdienstgruppe. Gaby Gauger und ihr Mann Olaf Nadler bauen diese Gruppe auf, die im Moment 17 Aktive zählt, die 15 Menschen besuchen. Die Ehrenamtlichen sind zuverlässig für die Besuchten da und können sie vielfältig unterstützen. Pflegerische oder haushaltsnahe Tätigkeiten übernehmen sie nicht. Die Besuche sind vertraulich und kostenlos. Die Helfer sind geschult, kommen regelmäßig in Wohnung oder Pflegeheim für persönliche Gespräche, Spiele, Rätsel, Spaziergänge, kleine Ausflüge, Museums- oder Konzertbesuche. Auch Botengänge oder Einkäufe sind möglich. Letztlich entscheiden die Teams gemeinsam, wie sie die Zeit nutzen möchten. Interessierte können sich melden, wenn sie besucht werden möchten oder wenn sie das Team verstärken wollen. Flyer liegen aus in Arztpraxen, Seniorenheimen, Stadtverwaltung, Katholischer Sozialstation und Volksbank. Kontakt und Informationen: Malteser Hilfsdienst, Besuchs- und Begleitungsdienst, Brückengasse 12, 97877 Wertheim, Telefon: 01511 8931411, E-Mail: besuchsdienst.wertheim@malteser.org, Internet: malteser-bw.de/unsere-standorte/wertheim. PeFS