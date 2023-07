Gemeinsam stark

Musik: Sommerserenade und 40. Geburtstag des Posaunenchors Sachsenhausen - Fruchtbare Zusammenarbeit mit Nassig-Sonderriet

Wertheim 17.07.2023

Die Sachsenhäuser Sommerserenade. Gefeiert wurde auch das 40. Jubiläum des Posaunenchors, der seit einem Jahr gemeinschaftlich mit den Bläsern aus Nassig und Sonderriet probt und spielt. Foto: Michael Geringhoff Christina Heid ist wieder dabei. Foto: Michael Geringhoff

Schön war's. Doch im Idyll gibt es auch Sorgen, denn die beteiligten Bläser und die Chöre leiden unter Nachwuchsmangel. Gesungen haben der Sachsenhäuser Männergesangverein (nur ein ganz paar reine Männergesangvereine gibt es noch) und der Kirchenchor Jubilate. Geblasen hat der örtliche Posaunenchor zusammen mit dem aus Nassig und Sonderriet. Seit rund einem Jahr "gehen" beide miteinander, sagte Obmann Albrecht - und dass es eine recht glückliche Paarung sei.

An dieser Stelle muss, nach dem Nachwuchsmangel, auch über den Fachkräftemangel gesprochen werden, denn nach der Bezirkskantorin Katharina Wulzinger fand sich für die Sonderrieter Bläser kein ordentlicher Nachfolge-Dirigent mehr. Nassig-Sonderriet hat da Herbert Dosch und der weiß, wie es geht. Wie Sachsenhausens Obmann Albrecht sagte, sei der Weg an den runden Tisch nicht weit gewesen, denn beide Posaunenchöre sind obendrein durchaus knapp an Instrumentalisten. "Oft haben wir nur einen pro Stimme", das mache klanglich dann nicht allzu viel her.

"Gemeinsam sind wir stark", wie es dazu aus der Sonderrieter Ecke hieß, wo man recht zufrieden mit dem jetzt laufenden Bläserarrangement ist. Durchaus möglich, dass beide künftig auch formal noch viel enger zusammenrücken, aber im Moment sei es gut, wie es ist, sagte Ralf Albrecht, der per se viel Gefallen am Miteinander findet.

Das Miteinander betonte auch Wibke Klomp, als Dekanin ist sie formal die Dienstherrin der Sachsenhäuser Kirchenbläser und, wie sie sagte, ziemlich happy mit der Bläsergemeinschaft, die ideenreich, ohne allzu viele Einbußen, über - die gerade für Blasmusiker - schwere Coronazeit gekommen sei. Mit vollem Atem frei rausblasen, dass habe unter Corona-Beschränkungen ganz besondere Ideen erfordert, sagte Klomp.

Die Serenade selbst war ein schönes Konzert, mit erstarkten Bläsern, aber Stimmenmangel bei den Sängerinnen und Sängern. Auch denen dürfte der Weg wohl vorgezeichnet sein, wobei im Fall einer Zusammenlegung wieder einer der raren Männerchöre dahin wäre. Die Herren, die im kommenden Jahr den 120. ihres Chores feiern, zeigten sich im Konzert übrigens absolut staubfrei. Das Liedgut frisch, der röhrende Hirsch ganz weit weg, sogar französisch - die Sprache der Liebe - hatten die Herren drauf. Dirigentin Petra Röhrig hält ihre Jungs seit elf Jahren auf Zack - und das merkt man.

Hintergrund: Wiedereinsteigerin "Kaum eine Chance zur Nachwuchsgewinnung", sagt der Obmann des Posaunenchors Sachsenhausen, es sei fast tragisch. Eigentlich sei die Basis gelegt, und die Kinder der Bläser seien so ziemlich sämtlich durch die Bläserschule gegangen, aber nun seien sie kreuz und quer in die Arbeitswelt verstreut, berichtet Ralf Albrecht. Die größte Hoffnung setzt er derzeit in Wiedereinsteiger wie Christina Heid. "Sicher, ich habe auch hier das Spielen gelernt. Dann kamen Pubertät und vielerlei anderes, da war der Posaunenchor für mich erst einmal ziemlich weit weg", sagt die 37-Jährige. Beim Kindergarten-Laternenumzug vor ein paar Jahren sei eine Trompeterin gebraucht worden, da habe es sie wieder gepackt. "Laternenumzug, das sind ja ganz einfache Sachen, die da gespielt werden müssen." Auf diesem Umweg ist sie zurückgekommen, zählt jetzt wieder fest zum Ensemble. Die Musik sei wichtig, habe über den Selbstzweck hinaus große soziale Bedeutung. "Es kommt im Ensemblespiel darauf an, andere wahrzunehmen, ihnen zuzuhören, sie zu respektieren", nur dann entstünden Einigkeit und Harmonie, sagt Heid. Spaß mache es im Übrigen auch. (Ge)