Osteoporose-Gruppe Wertheim-Bestenheid besteht seit nunmehr 15 Jahren

Gemeinsam für die Mobilität turnen

Wertheim 23.10.2023 - 11:47 Uhr 2 Min.

Funktionstraining unter geschulter Anleitung: Die Osteoporose-Selbsthilfegruppe Wertheim-Bestenheid besteht inzwischen seit 15 Jahren. Das Trockentraining findet stets in der Mehrzweckhalle Grünenwört statt. Foto: Nadine Schmid

Eines der wichtigsten Ziele: Das Fallen vermeiden oder, wenn es doch passiert, richtig aufstehen.

Die Selbsthilfegruppe 373 im Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose, wie sie offiziell heißt, hat aktuell insgesamt 40 Mitglieder, davon 33 aktive. Diese treffen sich Montag- oder Dienstagvormittag in der Mehrzweckhalle Grünenwört zum Turnen. Sie freuen sich immer über neue Mitglieder. Wichtig ist, dass man eine Verordnung von Arzt hat, betonen die Erste Vorsitzende Anke Lichtenberger und Kassiererin Helga Schmid.

Der Krankheit vorbeugen

Aber Heinz Momberg, Mitglied der ersten Stunde, räumt gleich mit einem Irrtum auf: »Man kann nicht erst mitmachen, wenn man erkrankt ist, sondern auch, wenn man vorbeugen will.« So sind weder er noch Maria Philipp, ebenfalls Gründungsmitglied, tatsächlich erkrankt, aber sie haben Rückenprobleme und wollen daher der Krankheit vorbeugen, die den Verlust an Knochenmasse und Knochengewebe zur Folge hat, schließlich die Wirbelsäule abbaut und meist in höherem Alter auftritt.

Früher habe man oft gesagt, der dadurch entstehende krumme Rücken sei ein »Witwenbuckel«. Die größte Gefahr, die sich aus der Erkrankung ergibt, sind Brüche, vor allem der Oberschenkelhalsbruch. Feststellen kann man Osteoporose mit einer Knochendichtemessung, die für Frauen ab 50 und für Männer ab 60 Jahren empfohlen wird.

Die Prävention geht am besten in geselliger Runde, denn die Mitglieder turnen nicht nur gemeinsam, sie treffen sich auch regelmäßig zwanglos zum Austausch und geben sich Tipps für den Alltag. Man habe ein Zusammengehörigkeitsgefühl und bringe sich gegenseitig viel Empathie entgegen, führt Lichtenberger aus. Bei den Treffen gibt es manchmal Info-Vorträge, beim vergangenen Termin etwa, wie man einen Defibrillator anwendet. Im Schnitt sind die Mitglieder 77 Jahre alt. Die Jüngsten kommen mit etwa 65 Jahren, das älteste - und inzwischen passive - Mitglied ist über 90 Jahre alt.

Gymnastik in Grünenwört

Das Training gliedert sich in Trocken- und Wassergymnastik. Die Trockengymnastik findet in Grünenwört statt, für die Wassergymnastik kooperiert man mit der Gruppe in Faulbach. Für das Training benötigt man eine Physiotherapeutin, die gleichzeitig eine Osteoporose-Ausbildung hat. Es geht neben der schon erwähnten Sturzprävention um Übungen für das Gleichgewicht und die Koordination.

Die Mitglieder loben ihre Trainerin Jenny Schmidt. Sie habe ein freundliches Wesen und mache sich immer wieder Gedanken, was die Teilnehmer brauchen. Zum Einsatz kommen beispielsweise Schwingstock, Band und Hocker. Die professionelle Ausbildung der Trainerin unterscheide das Training von dem im Fitness-Studio und mache es so effektiver, ist Momberg überzeugt. Oder, wie Schmidt das Ziel gegenüber ihren Schützlingen ausdrückt: »Ihr sollt nicht fallen, und wenn, dann sollt ihr Euch nichts tun.«

»Sport ist immer besser als eine Operation«, ist Maria Philipp überzeugt und fügt in Bezug auf die Übungsstunden hinzu: »Und es tut einfach gut.« Dies gelte für Menschen mit Osteoporose, aber auch mit anderen Knochenerkrankungen. Die Verordnung könne man beim Arzt beantragen, sie gilt dann ein bis zwei Jahre.

Info: Wer zu der Gruppe hinzustoßen möchte, wendet sich an die Vorsitzende Anke Lichtenberger unter Tel. 09342 2404968 oder kommt zur Trainingsstunde montags oder dienstags von 10 bis 11 Uhr in die Mehrzweckhalle Grünenwört.

NADINE SCHMID