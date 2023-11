Gemeinderat Külsheim stimmt für den Umzug der Kita Steinbach

Kritische Stimmen: "Bauernhofkindergarten"- Konzept bleibt umstritten - Kommt Bürgerentscheid?

Külsheim 14.11.2023 - 13:12 Uhr 4 Min.

Streitpunkt Bauernhof-Kita: Gut möglich, dass trotz positivem Ratsbeschluss vom Montag, das letze Wort noch nicht gesprochen ist. Foto: Michael Geringhoff

Ob dieser Beschluss so auch Bestand haben wird, bleibt noch abzuwarten, denn es liegt einiges an Unmut in der Luft. Das zeigte die engagierte Debatte am Montag im Külsheimer Stadtrat. Jetzt stellt sich die Frage, die Steinbacher reagieren werden. In der Sitzung wurde klar betont, dass man die Wahl haben wolle.

Schon einmal, im Jahr 2015, hatten diese Bürger den Rat in einer Kindergartenfrage herausgefordert und die Politik mit einem Bürgerbegehren in eine neue Richtung gelenkt. Es geht um den kirchlichen Kindergarten an der Steinbacher Hauptstraße, dessen schlechter baulicher Zustand von Bürgern und Politik schon seit Jahren beklagt wird. Vielfach wurde die Sanierung diskutiert, ebenso Abbruch und Neubau. Im Raum stehen eineinhalb bis zwei Millionen Euro an Baukosten, ein Baubeginn wäre frühestens in drei bis vier Jahren möglich.

Günstige Miete garantiert

In dieser Situation war ein Ehepaar aus dem Neckar-Odenwald-Kreis auf den Plan getreten und hatte der Stadt einen aufwendig sanierten Reiterhof eineinhalb Kilometer außerhalb des Ortes angeboten. Die für einen Kindergarten notwendigen Umbauten will der Besitzer auf sich nehmen, das komplette Objekt in eine Stiftung überführen und auf Jahrzehnte hin eine günstige Miete garantieren. Eine Wohnung im Haus und die Nebengebäude dürften zu finanziellen Gunsten der Stadt vermietet werden, so dass das Gebäude als Kindergarten, wenn alles gut geht, für ein monatliches Taschengeld von rund 1000 Euro zu haben wäre.

Die einzige Unwägbarkeit: Die Stadt beteiligt sich an notwendigen Instandhaltungen, allerdings sind auch hier die Kosten bei 10.000 Euro im Jahr gedeckelt. Die Verwaltung legte dem Rat an Montag genehmigungsfähige Umbaupläne für den Reiterhof vor, der im Sommer 2024 vom Kindergarten, unter der künftigen Konzeption eines naturnahen Bauernhofkindergartens, bezogen werden könnte. Külsheim zweiter Bürgermeister Jürgen Goldschmitt - selbst Steinbacher - hatte eine Bürgerversammlung für Anfang Oktober durchgesetzt, in der viel Skepsis und offene Kritik am geplanten neuen Standort laut geworden waren.

In der Sitzung jetzt präsentierte die Verwaltung mit dem Landratsamt abgestimmten Umbaupläne. Da geht es im Wesentlichen um Sanitäranlagen, Schall-, Brand- und Klemmschutz, Trennwände, eine neue Außentreppe mit behindertengerechter Rampe und eine Einzäunung. Kosten von zusammen knapp einer halben Millionen Euro, die aber der Eigentümer tragen würde.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann führte aus, dass die Stadt sich diese Summe, bei knapper Haushaltslage, nicht leisten könne, zudem lasse die Konstellation keine Zuschüsse zu. Man habe mit dem Eigentümer nachverhandelt und die oben genannten Zugeständnisse erreicht, zudem eine über Jahrzehnte gesicherte Mietgarantie. In einer Bildpräsentation zeigte die Verwaltung die Schwachpunkte des Bestandskindergartens auf, die Vorzüge des neuen Objektes, auch die Möglichkeit die Kinder gegebenenfalls über eine neue 1,5 Kilometer lange Buslinie zum Vorderen Meßhof zu fahren.

"Leuchtturmeinrichtung"

Die bestehende Kindergartenkonzeption solle zunächst beibehalten und dann, im neuen Objekt mit Blick auf die neuen Möglichkeiten eines Bauernhofkindergartens, überarbeitet werden. Deutschlandweit gebe es erst 30 solcher Bauernhofkindergärten, Külsheim gewönne "eine herausragende Leuchtturmeinrichtung", die Eltern und Kinder aus einem weiteren Umfeld anziehen werde, dabei auch attraktiv für heute schwer zu bekommendes Kindergartenpersonal sei, hieß es im Gemeinderat.

Als Erster kritisierte der Rat Michael Adelmann die Verwaltungsvorlage: "Der Ansatz ist gut", aber der Weg sei falsch. Nicht das Gebäude solle den Anfang machen, sondern eine sinnvolle Konzeption, die dann auch künftig tragfähig sei. Jeder Euro, den die Stadt in ein Mietobjekt stecke, sei verlorenes Geld und das Konzept des eingruppigen Kindergarten mit geringer Flexibilität, sei generell nicht mehr zeitgemäß.

"Einen Umzug ohne Konzept sehe ich kritisch", sagte auch Jürgen Goldschmitt. Den Eltern müsste vorab gesagt werden, auf was sie sich einließen, wenn sie ihre Kinder in die Einrichtung schickten. Die vorliegende Idee, wonach der Mieter der im Gebäude integrierten Wohnung das weitläufige Grundstück und einen notwendigen Tierbestand pflege, auch den Winterdienst leiste, werde sich in der alltäglichen Praxis nicht halten lassen. Weiter kritisierte Goldschmitt, dass ihm die Verwaltung, mit der Begründung es sei geistiges Eigentum des Architekten, Einsicht in die Umbauplanung verweigert habe. "Ich bin in Külsheim seit 25 Jahren erster Bürgermeisterstellvertreter, so etwas habe ich noch nie erlebt", sagte er. Obendrein sei nach seinem Sachstand die geplante Tierhaltung am Ort nicht möglich. Pferdehaltung sei von der Verwaltung in einem vorangegangenen Verfahren angelehnt worden, auch weil die Kläranlage nicht ausreiche.

"Lasst Kinder im Ort"

Bürgermeister Schreglmann widersprach Goldschmitt in allen Punkten, sprach von "Unschärfen und Unwahrheiten". Wenn Steinbach immer nur auf dem Alten beharre, dann dürfe man sich nicht wundern, wenn nichts vorangehe, sagte Schreglmann. Jürgen Goldschmitt betonte, dass Zeitdruck aufgebaut werde, um die Entscheidung für den Umzug zu erzwingen. Seine Forderung: "Lasst unsere Kinder im Ort". Steinbach warte seit vielen Jahren geduldig auf die Sanierung seiner Kita mitten im Dorf - auf ein paar Jahre mehr, komme es jetzt auch nicht mehr an.

Matthias Ruff kritisierte die Schärfe der Debatte, sei die Aufgabe des Rates die Interessen der Bevölkerung und der Stadt gleichermaßen unter einen Hut zu bringen. Die Eltern stünden seiner Einschätzung nach fifty-fifty zum Projekt. Es sei "ein wirtschaftlich guter Deal", auf den man sich einlassen solle, ehe die Chance vorbeigehe. "Ein guter Ort, um Kinder in der Natur aufwachsen zu lassen", sagte Stefan Adelmann. Anette Ries betonte, dass das künftige Kindergartenkonzept die Eltern dringend mit ins Boot nehmen müsse.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Was Bürger vom Kita-Projekt halten Külsheimer Bürger formulierten am Montag im Gemeinderat vielfältige Zweifel und Kritik an den Planungen der Stadt Külsheim, die Steinbacher Kindertagesstätte an Vorderen Meßhof zu verlegen. Das Projekt müsse sich der Abstimmung durch die Bürgerschaft stellen, lautete eine Forderung. Nur wenn sich hier eine Mehrheit fände, solle die Verwaltung die Realisierung weiterverfolgen. Kritik gab es auch an der vorgestellten Kosten/Nutzen-Rechnung, sie sei "einseitig und oberflächlich", hieß es in den Wortbeiträgen. Eine Busfahrlösung zu finanziellen Lasten der Eltern (Deutschlandticket á 30,40 Euro je Kind und Monat) sei nicht sozial verträglich, das Bauernhofkonzept generell fraglich, auch in wieweit die Tierhaltung mit Hygieneanforderungen und Allergiethemen vereinbar sei. Zurückgewiesen wurde der Vorwurf des Bürgermeisters, dass die Steinbacher innovationsfeindlich seien. Der neue Kindergarten sei keine Innovation, sei nicht nachhaltig gebaut, Baustoffe gänzlich konventionell, auch die Heizung ohne eine heutzutage unumgängliche moderne Lüftungsanlage. Es fehle der Sonnenschutz und die Kinder könnten nicht einmal aus den brüstungshohen Fenstern schauen, da sei es mit dem beschworenen Bezug zur Natur nicht weit her, lautete die Kritik an dem Projekt. Ge