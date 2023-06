Gemeinderat Kreuzwertheim in Kürze

Kreuzwertheim 21.06.2023

Förderzusagen: Bürgermeister Klaus Thoma berichtete erfreut über mehrere Zusagen von Förderprogrammen, auf die sich die Marktgemeinde beworben hatte. So erhält man Förderung für 100 Streuobstbäume zu je 45 Euro Zuschuss durch das Programm »Streuobst für alle.« Außerdem wurden 5000 Euro für das Starterkit des Programms »Blühende Kommunen« bewilligt. Umgesetzt wird dies auf Flächen im Mainvorland.Quätschicharena: Thoma lud zum Fest mit offizieller Einweihung des umfangreich sanierten Sportgeländes »Quätschicharena Kreuzwertheim« ein. Am Samstag, 24. Juni, gibt es ab 13.30 Uhr Jugendvereinsmeisterschaften im Turnen in der Schulturnhalle, um 17 Uhr findet ein Fußball-Gauditurnier auf dem Sportgelände statt. Um 21 Uhr gibt es einen Beatabend mit Barbetrieb. Am Sonntag, 25. Juni, starten um 9 Uhr die Landschaftsläufe, um 11 Uhr gibt es einen ökumenischen Gottesdienst auf dem Sportgelände und dessen Wiedereröffnung. Ab 14 Uhr findet eine offene Vereinsmeisterschaft Leichtathletik für alle Generationen statt.

Erweiterung Kitas: Der Auftrag für die Machbarkeitsstudie zur Schaffung, weiterer Regel- und Krippenplätze wurde an das Architektenbüro Rüger+Tröger Wertheim für 17.850 Euro vergeben.

Feuerwehrhaus: Der Auftrag für die Machbarkeitsstudie neues Feuerwehrhaus Kreuzwertheim ging an Albert Architekten Bad Neustadt für rund 9560 Euro.

Löschweiher Röttbach: Der Auftrag für die Abdichtungsarbeiten am Löschweiher Röttbach wurde für rund 21.170 Euro an die Firma Heid Abdichtungen aus Karbach vergeben.

Parkplätze Heimstättenwerk: Rat Andreas Schmidt fragte nach dem Sachstand der geforderten Parkplätze auf dem Grundstück des Miethauses des Heimstättenwerks in der Lengfurter Straße. Thoma erklärte, laut eigener Aussage des Eigentümers habe dieser bisher noch keine Angebote von Baufirmen für die Parkplätze bekommen. Thoma sagte weiter, er habe den Gebäudeeigentümer auf Kreuzwertheimer Baufirmen verwiesen.

Schottergärten: Auf Nachfrage von Rat Jan Klüpfel erklärte Thoma der Informationsvortrag zur Umgestaltung für Schottergärten soll im Herbst stattfinden. Zuvor habe Hilmar Keller, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Main-Spessart, keinen freien Termin dafür.

CAD-Mobil: Harald Stang, Ortssprecher von Unterwittbach, schlug vor, das Jugendtaxi »Call and Drive« Wertheim auch auf die Kreuzwertheimer Ortsteile auszudehnen. Bisher fährt dieses nur in den Kernort Kreuzwertheim. Man wird laut Thoma die Möglichkeiten dazu mit der Stadt Wertheim erörtern.

Defekte Ampel: Auf Nachfrage eines Bürgers erklärte Thoma die Reparatur der defekten Fußgängerampel an der alten Schule sei bereits beauftragt. Bis der Schaden behoben ist, wird man eine Information zum Defekt anbringen.

