Gemeinderat Freudenberg in Kürze

Freudenberg 13.06.2023 - 12:59 Uhr 1 Min.

Klappernde Kanaldeckel: Rat Hartmut Beil berichtete, beim Überfahren der Kanaldeckel in der Ortsdurchfahrt höre man laute Schläge. Bürgermeister Roger Henning erklärte daraufhin, das Problem sei bekannt, genauso wie die Gefahren und Schäden auf den Gehwegen, die von den Lastwagen stammten.

Das Land als Eigentümer der L 2310 habe den Zustand zur Kenntnis genommen.

Glasfaser: Auf Nachfrage von Beil sagte Henning, der Glasfaserausbau durch die BBV Deutschland soll in Freudenberg 2025 erfolgen.Radfahrer: Rat Moritz Ohler wünschte sich eine bessere Ausschilderung bei der Fahrt der Radfahrer vom Radweg auf die Straße im Bereich Richtung Bürgstadt. Außerdem verwies er darauf, dass Autos mit Fahrradträger oft so geparkt werden, dass die Fahrer leicht abladen könnten. Die Autos würden aber länger so stehen und damit mehr Parkfläche benötigen. Henning erklärte, die Beschilderung für Radfahrer sei rechtlich klar geregelt. Man schaue sich die Situation aber noch mal an und gebe es an die zuständige Behörde weiter. Die Verkehrssituation für Radfahrer sei insgesamt nicht zufriedenstellend, resümierte er. Weiter verwies er auf das Parkleitsystem, an dem die Verwaltung aktuell arbeite. Dieses wird dem Gemeinderat noch vorgestellt.

Hundekot: Rätin Margarete Schmidt appellierte an Hundebesitzer, den Kot ihrer Tiere aufzusammeln. Leider finde man auf Wiesen und Wegrändern vermehrt Hundekot, was vor allem im Sommer mit Sandalen sehr unangenehm sei.

Bodenrichtwerte: Bürger Jakob Lang schlug vor, eine öffentliche Infoveranstaltung zum Thema Bodenrichtwerte in Freudenberg anzubieten.

Hier gebe es bei den Bürgern viele Unsicherheiten und Nachholbedarf bei Informationen. Henning erklärte, die Einwohner könnten ihre Hinweise und Einsprüche geben Bodenrichtwerte gerne bei der Verwaltung einreichen, man leite sie an den zuständigen gemeinsamen Gutachterausschuss weiter. Für eine Informationsveranstaltung fehle es bei der Stadtverwaltung an Referenten mit ausreichend Fachkenntnissen zur Thematik.

Schleusenspielplatz: Der Gemeinderat hatte in nichtöffentlicher Sitzung weitere bis zu 100.000 Euro für die Umgestaltung des Schleusenspielplatz bewilligt. Diese kommen zu den bereits 50.000 Euro im Haushalt dazu. Grund sind nötige Mehrausgaben. Zusammen mit den 180.000 Euro Fördergeldern der Aktion Mensch stehen für die Neugestaltung somit bis zu 330.000 Euro bereit.

