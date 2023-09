Beeindruckende Vernissage der Ausstellung zum 35-jährigen Bestehen des Freudenberger Laienensembles

Burgschauspielverein

Freudenberg 18.09.2023 - 11:32 Uhr 2 Min.

Vernissage zum 35-jährigen Bestehen des Burgschauspielvereins Freudenberg (von links): Hartmut Beil, Ehrenbürger Heinz Hofmann, Paul und Gerda Pagel, VorsitzenderMatthias Gallas sowie Bürgermeister Roger Henning.

»Die Spiele mögen beginnen, mit diesem ehrfürchtigen Spruch hätte man auch 1987 die Burgsfestspiele eröffnen können«, meine Bürgermeister Roger Henning bei seiner Begrüßung. »Danach war die Kleinstadt mit Herz vom Theatervirus infiziert.« Hennig freute sich darüber, dass zahlreiche Ehrengäste und Honorationen zur Ausstellungseröffnung »35 Jahre Burgschauspielverein - die Wiederbelebung der Freudenburg« gekommen waren, ganz besonders Ehrenbürger Heinz Hofmann.

19 Theaterstücke haben die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer seit 1987 bewegt. Die Voraussetzungen dafür hat damals die »Burginitiative« mit dem Engagement von Franz Hofmann geschaffen. Fleißige Hände machten die Freudenburg zu einem wiederentdeckten historischen Ort. »Sie ist aus dem Dornrösenschlaf erweckt«, stellte Henning fest. Gerda und Paul Pagel brachten mit »Graf Asmus - Burgherr von Freudenberg« das erste Stück auf die Burg und legten somit den Grundstein für die Theaterarbeit auf der Freudenburg. Eine generationsüberreifende Theaterfamilie ließ so die Freudenburg zu einer überregional bekannten und imposanten Theaterkulisse werden.

Den Akteurinnen und Akteuere des Burgschauspielvereins ist es immer wieder gelungen, die Bug zu einem Ort lebendiger Kultur und des gesellschaftlichen Miteinanders werden zu lassen. Dies zeigt auch die Ausstellung mit den eindrucksvollen großformatigen Aufnahmen von Franz Hofmann sowie Anneliese und Wolfgang Kießling. Schon das Aufhängen der Bilder dauerte eine Woche.

Als Laudatoren machten Gerda und Paul Pagel gemeinsam mit Hartmut Beil die Amtshausgalerie zu einer Theaterbühne und nahmen die Gäste schauspielerisch mit auf eine kurzweilige Zeitreise durch die 35 Jahre des Burgschauspielvereins. Mit Charme und Eleganz gingen sie auf alle Höhepunkte ein und erzählten nicht nur die Geschichte, wie im Wald bei der Burg vor 40 Jahren alles begann.

Ein dickes Lob gab es für alle Engagierten vor und hinter den Kulissen. Man dachte an verregnete Spielzeiten, Kälte, Hitze sowie die Regisseure, die man bei den Stücken hatte. »Mit Dominik Neuner haben wir wirklich Schwein gehabt«, meinte Gerda Pagel. Ihm hat der Verein viel zu verdanken, nicht nur die genial konstruierte Stockwerkbühne nach den Plänen von Peter Mayer. Das »Schwein«, das man in der Ausstellung neben anderen Requisiten sieht, hat er für die Freudenburg erworben.

Auch auf die spielfreien Jahre ging das Trio ein. Die gigantische Produktion von »Maingold« auf dem Fluss mit rund 400 Personen, darunter eine Reiterhorde, sowie der Nibelungenzug nach Worms waren weitere Höhepunkte. »Wir sind alle sehr gespannt, was uns da oben in diesen geschichtsträchtigen Mauern noch erwarten wird«, so Paul Pagel. Trotz aller Widrigkeiten blickt man optimistisch in die Zukunft »Mit Matthias Gallas und Jan-Markus Dieckmann als Regisseur ist der BSV in besten Händen.« Für die musikalische Umrahmung sorgen Kartin Nitz und Detlef Scheiber.

Ausstellung bis Sonntag, 29. Oktober, jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr

