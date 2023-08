Geldstrafe für Widerstand gegen Polizei

Gericht: Nach häuslicher Gewalt Beamte angegangen

Wertheim 30.08.2023 - 19:03 Uhr < 1 Min.

Grund für die Entgleisung war ein Wohnungsverweis, den die Polizei ausgesprochen hatte, nachdem die Ehefrau einen Notruf abgesetzt hatte, weil ihr Mann sie mehrmals geohrfeigt haben soll.

Der 58-Jährige räumte in seiner Aussage ein, dass es einen Streit zwischen ihm und seiner Frau gegeben habe, in dessen Verlauf er diese körperlich misshandelt habe. Als ein junger Polizist ihn der Wohnung verwies, habe dieser ihm den Arm verdreht, erklärte der Angeklagte. Da er eine Prothese an der Schulter hat, sei dies für ihn besonders schmerzhaft gewesen. Er nannte die Aktion eine »völlig überzogene Reaktion«, dennoch habe er sich am Folgetag beim Polizeipräsidium gemeldet und für den Vorfall entschuldigt.

Der 20-jährige Polizeibeamte sagte aus, der 58-Jährige habe am Einsatzort gestanden, seine Frau geohrfeigt zu haben. Er erinnere sich an das unkooperative Verhalten des Angeklagten und dessen körperlichen Widerstand, räumte jedoch auch ein, dass dieser bei dem Griff am Arm über Schmerzen geklagt habe. Daraufhin habe er den Griff gelockert.

Die Staatsanwaltschaft forderte für den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und die Beleidigung eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 15 Euro, insgesamt 600 Euro. Dem kam Richterin Ursula Hammer mit ihrem Urteil nach.

