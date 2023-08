Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gehörnter Ehemann akzeptiert Geldstrafe nicht

Gericht: 58-Jähriger wegen versuchter Erpressung angeklagt - Liebhaber der Frau sollte 2000 Euro zahlen

Wertheim 17.08.2023 - 12:55 Uhr 2 Min.

Eine Statue der Justitia

Ausgegeben hatte er sich dabei mit falschem Namen als Taxifahrer aus Würzburg. Tatsächlich aber handelte es sich um den gehörnten Ehemann jener Frau, die das Verhältnis mit dem Wertheimer hatte. »Ich hatte Angst um meine Ehe und wollte meine Frau zurückbekommen«, sagte der Angeklagte bei Gericht. Gleich mehrfach brach er in Tränen aus.

Im Oktober hatte seine Frau den Wertheimer Liebhaber bei einem Kuraufenthalt kennengelernt, offensichtlich hatte es bereits dort heftig gefunkt. Mindestens im November hatte die Frau den Mann in einem Würzburger Hotel noch einmal wiedergetroffen, auch einen Monat später am Nikolaustag. Der Ehemann sagte aus, er habe zufällig Hinweise gefunden, unter anderem die entlarvende Mail eines Hotel-Buchungsportals für den Nikolaustag.

Als falscher Taxifahrer habe er telefonisch zunächst die Ehefrau des Liebhabers seiner Frau kontaktiert, um sie auf den Ehebruch aufmerksam zu machen. Die aber habe ihm keinen Glauben geschenkt. Im Folgenden gab es zahlreiche Anrufe, ohne dass gesprochen worden wäre, dann folgten SMS an den »Ehebrecher« sowie eine Geldforderung. Bis um 20 Uhr seien 2000 Euro an einer grünen Mülltonne am Taxistand des Wertheimer Bahnhofs zu hinterlegen, sonst werde die Familie informiert.

»Ich habe ihn nur unter Druck setzen wollen, damit er die Affäre beendet«, erklärte der Angeklagte. Die Geldforderung sei nicht ernst gemeint gewesen, er habe auch gar nicht gewusst, ob es in Wertheim überhaupt einen Bahnhof gebe. Als Beweismittel hatte er dem Gericht Chatprotokolle vom Handy seiner Frau zur Verfügung gestellt, die das sexuelle Verhältnis der Ehefrau zu dem Wertheimer belegen.

Ob er das Handy seiner Frau ausspioniert habe, wollte Richterin Ursula Hammer wissen. Es sei Zufallsfund in der gemeinsamen Cloud gewesen, der ihn aufmerksam gemacht habe. Das Handy seiner Frau habe er nicht ausspioniert, sagte der Mann aus. Vor der Polizei hatte der erpresste Wertheimer die Affäre zunächst nicht eingeräumt, er kenne die Frau gar nicht. Auf drängende Nachfrage der Polizei habe er dann zugegeben, dass sie miteinander getanzt und Spaß gehabt hätten. Eine sexuelle Beziehung gebe es jedoch nicht, hatte er zu Protokoll gegeben.

Die Situation des Angeklagten sei unstreitig belastend, stellte die Richterin fest. Aber Ehebruch an sich werde bei Gericht nicht verfolgt. Er müsse einen guten Weg finden, mit der schwierigen Situation umzugehen. Die versuchte Erpressung bleibe strafbar. Im Angesicht der besonderen Umstände, »auch weil es keine besonders gute Erpressung war«, wie Hammer sagte, signalisierten Staatsanwaltschaft und Gericht die Bereitschaft, das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage von 1000 Euro einzustellen.

Dies lehnte der 58-Jährige ab. Er wolle den Liebhaber seiner Frau als Zeugen in der Verhandlung sehen, ansonsten werde er sowieso Berufung gegen das Verfahren einlegen. Daraufhin forderte die Staatsanwaltschaft 40 Tagessätze zu jeweils 40 Euro. Ohne jegliche weitere Bedenkzeit verurteilte Ursula Hammer den 58-Jährigen wegen versuchter Erpressung zu 20 Tagesätzen à 30 Euro. Der Angeklagte hat angekündigt, in Berufung gehen zu wollen.

