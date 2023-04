Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gegen Dialektschwund und Dialekttod

Kultur: Vortrag und Ausstellung in Bronnbach zum sprachlichen und kulturellen Wandel in Baden-Württemberg

WERTHEIM-BRONNBACH 28.04.2023 - 14:40 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kartenmaterial und Tonbeispiele bieten einen Einblick in die Dialektvielfalt in Baden-Württembergs. Hubert Klausmann, Mitarbeiterin Isabell Arnstein und Ursula Mühleck (von links) zeigen eine der Stellwände in der Ausstellung.

Der Professor und Verfasser des »Kleinen Sprachatlas Baden-Württemberg« referierte über die Dialekte im Nordosten von Baden-Württemberg. Dabei ging es ihm besonders um das Spannungsfeld zwischen Südfränkisch, Ostfränkisch, Unterfränkisch und Hochdeutsch. Klausmann, selbst aus Baden-Württemberg stammend, entpuppte sich im Laufe des Vortrags als glühender Verfechter von Dialekten. Von Hochdeutsch zu sprechen sei nicht korrekt, stellte er gleich zu Beginn klar. Standardsprache sei der richtige Begriff.

Die Dialekte seien das Normale, sie hätten sich ganz natürlich aus dem Mittelhochdeutschen entwickelt. Die Standardsprache sei ein Kunstprodukt, das zunächst nur der Verständigung über große Distanzen dienen sollte. Erst später wurde sie auch gesprochen. Mit der Zeit, so Klausmann, bildeten sich zwischen den Dialekten und der Standardsprache Zwischenebenen. Es gebe in den Ballungsräumen dialektfreie Zonen, aber auch Gebiete mit stärkerem Dialekt. Allemannisch, Schwäbisch oder Fränkisch werde in Baden-Württemberg gesprochen, daraus hätten sich regionale Standardsprachen entwickelt.

Auch auf Dialektgrenzen ging der Referent ein. Sie könnten unter anderem geografisch, kulturell, territorial oder konfessionell begingt sein. In den Grundschulen werde aktuell kaum noch Dialekt gesprochen, wie eine breit angelegte Untersuchung in ersten und zweiten Klassen zeige. Das sei sicher der größeren Migration geschuldet, liege aber auch an sprachlichen Ideologien, wie sich gezeigt habe.

So gebe es die drei Meinungen, dass jede Nation eine Standardsprache brauche, dass es keine Varianten geben dürfe und dass das beste Deutsch im Raum Hannover gesprochen würde. Diese Normvorstellungen seien sprachwissenschaftlich nicht haltbar, betonte der Fachmann nachdrücklich. Die norddeutsche Standardvariante werde als Norm angesehen, alle anderen deutsche Sprachräume dadurch benachteiligt. Das führe zu Dialektschwund und schließlich zu Dialekttod.

Klausmann rief Institutionen dazu auf, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die Öffentlichkeit müsse darüber aufgeklärt und Vorbilder mit regionalem Akzent gestärkt werden. Isabell Arnstein, wissenschaftliche Mitarbeiterin Klausmanns aus Buchen, bereitet deshalb gerade die Gründung eines fränkischen Mundartvereins vor.

Die Wanderausstellung ist interaktiv gestaltet und gibt sehr anschaulich mit Karten und Hörbeispielen einen Einblick in die baden-württembergische Dialektlandschaft und damit in die Kulturgeschichte des Landes. Leben und Arbeiten, Freizeit und Infrastruktur sowie medizinische Versorgung sind die Themen. Alle Tonaufnahmen stammen aus dem Arno-Ruoff-Archiv, einem Schatz von über 2000 Interviews mit Dialektsprechern, die ab den 1950er-Jahren aufgenommen wurden. Die Vermittlung von Heimatgefühl und die Wertschätzung Dialektsprechender ist gelungen.

Ausstellung »Baden-Württemberg erzählt« bis zum 31. Mai im Vorraum der Klosterbibliothek Bronnbach; Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 17.30 Uhr, Sonn- und Feiertage 11 bis 17.30 Uhr

PeFS