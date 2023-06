Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gefahr für Waldbrände im Kreis hoch

Temperaturen und Dürre steigern Risiko

Main-Tauber-Kreis 27.06.2023 - 17:39 Uhr 1 Min.

Bei hoher Waldbrandgefahr kann die zuständige Ortspolizeibehörde offenes Feuer und Grillen im Wald vollständig verbieten, auch an offiziellen Feuerstellen.

123 Waldbrände landesweit

Im vergangenen Jahr bekämpften die Feuerwehren in Baden-Württemberg aufgrund der außergewöhnlichen Trockenheit und Hitze insgesamt 123 Waldbrände, was laut Landratsamt deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegt. Hinzu kämen viele Brände an Böschungen sowie auf Feldern und Wiesen.

»Trotz des kühlen und feuchten Frühjahrs 2023 sind durch die aktuell hohen Temperaturen die Böden und besonders der Bewuchs im Wald schon wieder sehr trocken. Gras, Laub und Nadelstreu sind dadurch sehr leicht entzündlich«, sagt Marieke Plate, Leiterin des Forstamts beim Landratsamt. Die Waldbrandrisiken seien insgesamt deutlich gestiegen. Die Durchschnittstemperaturen seien höher, die Trockenperioden ausgeprägter, und es sei mehr dürres Holz im Wald.

Der überwiegende Anteil der Flächenbrände werde durch Fehlverhalten oder Brandstiftung ausgelöst. Verbote zum Rauchen und Feuermachen im Wald müssen deshalb laut Marieke Plate unbedingt beachtet werden. Besondere Vorsicht sei auch bei Wald- und Forstarbeiten bezüglich heißer Maschinenteile und Funkenschlag geboten.

Aktuell gelten folgende Regelungen: Bis 31. Oktober gilt im Wald ein grundsätzliches Rauchverbot. Das Entzünden eines Feuers ist ganzjährig nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf Grillplätzen erlaubt, bei Gefahrenlage kann dies vollständig verboten werden. Offenes Feuer muss mindestens 100 Meter vom Waldrand entfernt sein.

Ein Brand und selbst geringe Rauchentwicklung sollten unverzüglich der Feuerwehr über den Notruf 112 gemeldet werden. Für eine möglichst präzise Ortsbeschreibung vor allem im Außenbereich weist Plate auf die Koordinaten aus Geoinformations-Apps auf dem Smartphone hin.

Wichtige Infos melden

Die Leitstelle der Feuerwehr benötigt Informationen über den Ort des Feuers, die Größe der Brandfläche, ob Bodenvegetation oder bereits Bäume in Brand geraten sind, sowie die Angabe, ob Personen oder Gebäude gefährdet sind.

Zudem können kostenfreie Apps wie »Hilfe im Wald« oder »what3words« genutzt werden.

Aktuelle Waldbrandgefahrenstufe und Prognosen unter https://www.dwd.de/DE/leistungen/waldbrandgef/waldbrandgef.html

Pressemitteilung des Forstamts (bearbeitet)