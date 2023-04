Gedenkstätte Synagoge Wenk­heim legt Programm vor

Kultur: Ausstellungen, Konzerte und Vorträge in Wenkheim

Werbach 11.04.2023 - 13:40 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In der Reihe »SYNkopen - Klänge im Betsaal« steht am Sonntag, 23. April, ein Konzert des Duos Burstein/Legnani auf Violoncello und Gitarre auf dem Programm. In der Reihe »SYNema - Filme im Betsaal« wird am Montag, 22. Mai, ein Film über die Wiederbegegnung zweier Brüderpaare gezeigt, die die Kriegszeit aus ganz unterschiedlicher Perspektive erlebt haben. Einer dieser vier Männer ist Dietmar Hopp, der SAP-Mitbegründer und Fußballförderer aus Hoffenheim.

Den ganzen Juni hindurch kooperieren die Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber und »die schul.« im Rahmen einer Kunstausstellung in den Räumen der ehemaligen Synagoge Wenkheim: Am Sonntag, 4. Juni, eröffnet eine Vernissage die Ausstellung des Eisinger Künstlers Björn Hauschild mit dem Titel »Phönix«, die am Sonntag, 25. Juni, mit einer Finissage endet. Ein Rahmenprogramm bietet Gelegenheit zum Austausch: am Sonntag, 11. Juni, eine Rose-Ausländer-Lesung mit Musik und am Donnerstag, 22. Juni, ein Themenabend zum Thema Resilienz unter dem Motto »Zwischenraum der Freiheit«.

Die Reihe »SYNaloge - Themen im Betsaal« wird am Sonntag, 23. Juli, fortgesetzt mit einem Vortrag über jüdische Malerinnen der 1930er-Jahre. Gunter Schmidt spricht über »Doppeltes Stigma - Künstlerin und Jüdin«. In den Sommerferien gibt es ein Kinderferien-Kino, Termine und Filme werden noch bekanntgegeben.

Das Programm für die Erwachsenen startet wieder am Samstag, 7. Oktober, mit einem Konzert des Leonard Cohen Projects, zweier Künstler aus Ludwigsburg, die sich der Musik und Lyrik des jüdischen Songpoeten Leonard Cohen verschrieben haben.

Mit dem Staatsarchiv Wertheim kooperiert die Gedenkstätte am Sonntag, 15. Oktober: Eine ganztägige Bus-Exkursion führt zu den jüdischen Friedhöfen von Wertheim, Külsheim, Wenkheim und Unterbalbach. Am Donnerstag, 26. Oktober, ist die Hauptversammlung des Vereins »die schul.«. Anschließend lädt er zu einem Themenabend unter dem Titel »Chanukka - das jüdische Lichterfest und das Ölwunder« ein. Mit dieser Veranstaltung endet die Reihe zu den jüdischen Festen im Jahreskreis, die 2017 mit einem Abend zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanna begonnen hatte.

Als Abschluss des Jahresprogramms und passend zum Gedenktag der Reichspogromnacht zeigt der Verein am Donnerstag, 9. November, einen preisgekrönten Film über einen jüdischen Jungen, der die Schrecken des Warschauer Ghettos mit Mühe, Glück und viel mitmenschlicher Hilfe nach langer Wanderschaft durch halb Europa überlebt.

Neben den genannten Veranstaltungen ist die Gedenkstätte samt Mikwe jetzt wieder regelmäßig samstags und sonntags jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr für spontane Besucher geöffnet. Anmeldungen zu Sonderführungen sind über die Homepage möglich.

Informationen im Internet: https://www.synagoge-wenkheim.de

bal