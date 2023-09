Gebühren für die Wertheimer Musikschule steigen

Zum 1. Januar

Wertheim 12.09.2023 - 14:18 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Gebühren für den Unterricht an der Wertheimer Musikschule sollen ab Januar um neun Prozent steigen, hat der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen beschlossen. Dem muss der Gemeinderat noch zustimmen. Foto: Gunter Fritsch

Nach der Erhöhung der Gebühren für die Wertheimer Kindertagesstätten ist dies bereits der zweite Beschluss, der vor allem Familien mit Kindern trifft. In der Beratung verwies der Leiter der Musikschule, Stefan Blido, deshalb darauf, dass es für die Inhaber des Wertheimer Familienpasses und durch den Förderverein der Musikschule "zahlreiche Vergünstigungen" gebe. Für "soziale Härtefälle" vergibt der Förderverein etwa Stipendien oder ermöglicht eine kostenlose Instrumentenausleihe.

Anhebung zuletzt 2021

Die Musikschulgebühren waren zuletzt zum 1. Januar 2021 angehoben worden. Die Honorarsätze der Lehrkräfte, die in überwiegender Zahl von außerhalb kommen, waren zum 1. Januar 2023 gestiegen. Die sich daraus ergebenden Mehrkosten bei gleichbleibenden Musikschulgebühren hatte die Stadt Wertheim aus dem städtischen Haushalt finanziert.

Der Musikschulrat, der sich aus Vertretern der Stadtverwaltung, der Musikschulleitung, der Eltern, der Lehrer und des Fördervereins zusammensetzt, hat nun aufgrund der Inflation und der "in der Vergangenheit zögerlichen Anhebungen der Honorarsätze" eine Erhöhung um zwei Euro auf dann 32 Euro je Wochenunterrichtsstunde zum 1. Januar 2024 vorgeschlagen. Diese Anhebung verursacht Mehrkosten in Höhe von jährlich etwa 16.200 Euro. Außerdem kosten die fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Musikschule durch Tariferhöhungen im kommenden Jahr rund 6.200 Euro mehr.

Neun Prozent Erhöhung

Zur Gegenfinanzierung der Anhebung der Honorarsätze schlage der Musikschulbeirat nun einstimmig eine Gebührenerhöhung um neun Prozent vor, berichtete Blido von den Vorberatungen aus dem Gremium. Dies entspräche Mehreinnahmen von rund 19.500 Euro. Beispielhaft würde das etwa für die musikalische Früherziehung einen Anstieg von derzeit 30 auf dann 33 Euro bedeuten. 45-minütiger Einzelunterricht würde ab dem 1. Januar 108 statt bislang 99 Euro kosten. Der Gruppenunterricht mit drei Schülern über 45 Minuten würde dann 36 statt bislang 33 Euro je Person kosten.

Abgemildert werden diese Gebührenerhöhungen in Wertheim durch eine Fülle von sozialen Vergünstigungen wie etwa durch den Familienpass, durch den Nachlässe - je nach Höhe des Einkommens - von bis zu 50 Prozent möglich sind. Zudem gewährt die Musikschule sogenannte Familiennachlässe: Alle Mitglieder einer Familie erhalten einen Nachlass von 15 Prozent auf die Unterrichtseinheit. Zudem bietet die Musikschule kostenlose Zusatzangebote, wie die Ensemblearbeit oder eine Förderung für Musikschüler, die am Wettbewerb "Jugend musiziert" teilnehmen wollen.

Auf die Nachfrage von Johann Vogeltanz (Freie Bürger), wie die Musikschule ihre Musiklehrer und Musiklehrerinnen gewinne, berichtete Blido davon, dass dies nicht in jedem Fach einfach sei. So sei es etwa schwer, Lehrkräfte für die Musikalische Früherziehung zu finden. An der Musikhochschule Würzburg würden pro Jahrgang etwa ein bis zwei Absolventen fertig, die dann aber auch sehr schnell einen Arbeitsplatz fänden. Zudem berichtete Blido von einer geringeren Nachfrage nach musikalischer Früherziehung in Kindertagesstätten. So sei etwa die Zusammenarbeit mit der Kita Hofgarten ausgelaufen, weil man dort die Räume für den regulären Betrieb benötige.

Zahlen und Fakten: Wertheimer Musikschüler Im Juli 2023 wurden an der Musikschule Wertheim, die sich im Kulturhaus befindet, 579 Schüler von 29 Lehrkräften in rund 230 Wochenstunden unterrichtet. Die meisten Musikschüler waren im Alter zwischen sechs und neun Jahren (305), gefolgt von Kindern im Alter zwischen zehn und 14 Jahren (170 Schüler). 22 Kinder unter fünf Jahren nahmen an der musikalischen Früherziehung teil. 33 Erwachsene lernten im Kulturhaus ein Instrument, 49 Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahre. 38 Schülerinnen und Schüler kommen aus einer anderen Gemeinde, 48 nahmen die Vergünstigungen durch den Familienpass in Anspruch. 91 Schülerinnen und Schüler kamen in den Genuss der Familienermäßigung, lediglich acht nutzen den Bildungsgutschein von 15 Euro je Monat aus dem Bildungs- und Teilhabepakt. gufi